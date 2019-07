Iago Garcia sbarca al Festival di Venezia: la scelta su matrimonio e figli

Iago Garcia attore nel film Il nostro Papa e sempre più innamorato di Eleonora Puglia

Momento d’oro per Iago Garcia. Il popolare attore spagnolo, noto per le sue interpretazioni nelle soap Il Segreto e Una Vita ma pure per la fiction italiana Non dirlo al mio capo, sarà uno dei protagonisti della prossima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Durante la kermesse cinematografica verrà infatti presentato l’ultimo film di Iago, Il nostro Papa. Per Garcia è un onore prendere parte ad un evento così importante. Nella pellicola, che è precisamente un docu-film, il 40enne indossa i panni di un attore che deve interpretare Papa Francesco in un film dedicato alle sue origini. Per prepararsi al meglio inizia a documentarsi sulla storia di Bergoglio, a cominciare da quando i suoi nonni e genitori partirono dall’Italia verso l’Argentina in cerca di fortuna.

Le dichiarazioni di Iago Garcia sul docu-film Il nostro Papa

“La ricerca che compie il mio personaggio diventa il pretesto per ripercorrere la vita di questo uomo straordinario, dall’infanzia fino all’ascesa al soglio pontificio”, ha spiegato Iago Garcia al settimanale Di Più Tv. Per interpretare al meglio questo ruolo, l’interprete spagnolo si è impegnato a fondo, studiando a lungo la vita del Pontefice. “Sono emozionato e felice perché ho appena saputo che il mio nuovo film verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Partecipare ad una manifestazione così prestigiosa, per un attore, è un grande onore. Festeggerò questo traguardo con Eleonora, la mia compagna: la donna che mi ha spinto a lasciare la Spagna e a venire a vivere qui in Italia”, ha ammesso Iago.

Iago Garcia è fidanzato da quattro anni con Eleonora Puglia

Iago Garcia è felicemente fidanzato da tempo con Eleonora Puglia, un’attrice, cantante e modella vista di recente ad All Together Now con Michelle Hunziker. I due convivono a Roma e la differenza d’età – lui 40 anni, lei 23 – non ha mai ostacolato questo rapporto. “Matrimonio? Per il momento stiamo bene così. E non mi sento ancora pronto nemmeno ad avere figli. Quando accadrà voglio essere un papà il più possibile presente, voglio avere la libertà di prendermi periodi di pausa dal lavoro, anche lunghi, e per ora non sarebbe possibile”, ha confidato Garcia.