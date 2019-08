Sara Miquel è incinta: Cayetana di Una Vita dà il lieto annuncio

Sara Miquel è incinta: l’interprete di Cayetana di Una Vita annuncia la gravidanza sui social

Un lieto annuncio quello fatto dall’interprete di Cayetana di Una Vita, l’attrice Sara Miquel. In queste ultime ore, l’artista spagnola dichiara, attraverso una foto, di essere incinta! Una bellissima notizia per i fan della nota soap spagnola. L’immagine la vede in compagnia del marito e con un visibile pancione. Un annuncio tanto atteso dal pubblico, ma al momento inaspettato. Infatti, Sara è stata molto brava a nascondere ai suoi fan la gravidanza. Lei stessa ammette, attraverso il suo annuncio, di aver voluto vivere la dolce attesa nella privacy, insieme alla sua anima gemella. L’interprete di Cayetana Sotelo Ruz afferma di essere più che felice nel formare una famiglia insieme al marito. È da diversi mesi che entrambi cercano di tenere nascosta la notizia sulla gravidanza. Ed ecco che finalmente Sara dà il lieto annuncio sulla sua pagina ufficiale di Instagram. Una gran bella notizia per il pubblico che da sempre la sostiene. Sono, infatti, diversi i commenti di auguri che i fan le stanno riservando.

Cayetana di Una Vita in dolce attesa: Sara Miquel felicissima

“Vi presentiamo Alex! Non possiamo essere più felici”, inizia così il suo annuncio speciale. L’interprete di Cayetana precisa: “Molti mesi fa che riserviamo questa notizia, finora abbiamo voluto viverla nella privacy”. Bellissime parole quelle che riserva per il suo amato, con cui sta condividendo un momento magnifico: “Avere una parte di te crescere in me è la cosa più incredibile che abbia mai provato, ti amo futuro papà!” Tra i commenti sotto il post è possibile vedere quelli di alcuni protagonisti di Acacias. In particolare, non mancano i messaggi di felicità di Miguel Diosdado, interprete di Victor, e di Alejandra Meco, nota per il ruolo di Celia.

Sara Miquel sta vivendo un periodo magnifico, ma il pubblico spera di rivederla tornare a Una Vita come Cayetana

Una gran bella notizia quella data in queste ore dalla Miquel. Nel frattempo, il pubblico spera ancora di rivedere Cayetana tornare ad Acacias. Il suo corpo, dopo il tragico incendio, non è mai stato trovato. Per tale motivo, è sempre rimasta accesa la speranza nei telespettatori. Sebbene Cayetana sia un personaggio abbastanza crudele, è anche molto amato dal pubblico spagnolo e italiano. Al momento, non c’è ancora alcuna anticipazione sul suo ritorno. Infatti, attualmente, Sara si sta godendo il suo matrimonio e la gravidanza.