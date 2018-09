Anticipazione Una Vita: incendio ad Acacias, il corpo di Cayetana scompare

Una Vita anticipazioni: il folle piano di Ursula, Cayetana muore?

Le anticipazioni di Una Vita annunciano un triste epilogo per Cayetana. A causa di un folle piano messo in atto da Ursula, la dark lay di Acacias resta intrappolata nelle fiamme di un incendio. Facendo il punto della situazione, la Dicenta fa in modo che Cayetana inviti a casa sua Teresa per chiederle perdono. La Sierra ovviamente non accetta le sue scuse, così la vedova di German la pugnala nella schiena. Dopo di che, la lascia sola in una stanza della sua casa e raggiunge un ospite importante, suo padre. Ursula rivela a Jaime Alday, diventato suo marito, di essere pronta a presentargli sua figlia. L’uomo era convinto che la bambina fosse morta in un incendio, ma Ursula gli dà l’opportunità di conoscerla. Ed ecco che mentre Teresa si ritrova in fin di vita in una stanza dell’abitazione, Cayetana incontra finalmente suo padre. Proprio durante questo importante confronto, Ursula mette in atto il suo piano.

Anticipazione Una Vita: Cayetana intrappolata nell’incendio

Ursula fa scoppiare una bomba, che a sua volta causa un incendio in casa di Cayetana. Nel frattempo, Mauro scopre che Teresa è andata dalla Sotelo Ruz e così raggiunge l’abitazione, convinto che la sua amata sia in pericolo. Intanto, Cayetana si ritrova, come quando era piccola, avvolta dalle fiamme. Questa volta pare proprio che nessuno riesca a metterla in salvo. Nell’incendio, la dark lady scopre che Ursula ha ucciso Tirso. In particolare, la Dicenta ha convinto il bambino a bere il bicchiere d’acqua contenente il veleno. A questo punto, Cayetana tenta di dire la verità a Teresa, ma ormai sembra essere troppo tardi.

Anticipazioni Una Vita: Teresa salva, scompare il corpo di Cayetana

Mauro riesce a mettere in salvo Teresa, anche Jaime Alday lascia l’abitazione. Di Cayetana da questo momento in poi non si sa più nulla. Una volta placato l’incendio, i soccorsi si mettono alla ricerca della vedova di German. Viene trovato solo un pezzetto del suo abito, del suo corpo nessuna traccia. Proprio questo particolare fa pensare che l’uscita di scena di Cayetana non sia proprio definitiva.