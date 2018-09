Una Vita anticipazioni: Cayetana non ha ucciso Tirso, la verità

Anticipazione Una Vita: Cayetana scopre di non essere stata lei a uccidere Tirso

Nelle prossime puntate di Una Vita ci ritroveremo di fronte alla verità sulla morte di Tirso. Ebbene, Cayetana comprende che in realtà non è stata lei a uccidere il figlio di Teresa e Fernando. La dark lady di Acacias 38 aveva raggiunto il collegio del bambino per mettere fine alla vita di quest’ultimo, ma non è stata lei a compiere l’atroce gesto. La Sotelo Ruz si ritrova a vivere il momento della morte di Tirso, arrivando dunque a capire finalmente la verità. Fino ad ora sembrava certo che Cayetana avesse messo fine alla vita del figlio di Teresa. La dark lady, però, in tutto questo tempo si è sempre sentita in colpa per il gesto che ha compiuto. Ed ecco che in un momento di disperazione riesce ad arrivare alla verità. Ursula tende una trappola sia a lei che a Teresa. Ma non solo, anche al suo stesso marito, Jaime Alday, nonché padre di Cayetana. Tutti e tre si trovano nell’abitazione della vedova di German e proprio qui Ursula fa esplodere una bomba.

Una Vita anticipazioni: la verità sulla morte di Tirso, l’assassina è Ursula

Mentre Teresa viene salvata da Mauro, durante l’esplosione e dopo essere stata colpita da Cayetana, quest’ultima non ha invece la stessa fortuna. Anzi, decide di lasciarsi andare al suo destino. Ma prima la nostra dark lady di Acacias trova l’origami, che lei stessa aveva regalato a Tirso quando era andata a trovarlo in collegio per ucciderlo, all’interno di una busta che le ha consegnato Jaime. Ed ecco che proprio a questo punto, Cayetana capisce come sono andate realmente le cose. La donna ritorna indietro nel tempo e, mentre si trova tra le fiamme, vede Ursula spiarla quando incontra Tirso al collegio. Dopo aver ricevuto il bicchiere d’acqua contenente il veleno da Cayetana, il figlio adottivo di Teresa viene raggiunto dalla Dicenta.

Anticipazioni Una Vita: Ursula ha ucciso Tirso, ma ormai per Cayetana è troppo tardi

Tirso non stava bevendo il bicchiere d’acqua, ma a incitarlo a farlo ci pensa Ursula. L’ex governata convince il piccolo a bere, consapevole del fatto che ci sia del veleno. Così, Cayetana comprende che a uccidere il bambino è stata la Dicenta. La dark lady tenta di comunicarlo a Teresa, ma ormai l’incendio sembra essersi fatto sempre più intenso.