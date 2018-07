Una Vita anticipazioni: Tirso muore avvelenato da Cayetana

Anticipazione Una Vita: Tirso muore avvelenato da Cayetana

Tristi anticipazioni per le prossime puntate di Una Vita, durante le quali il piccolo Tirso muore per mano di Cayetana. La dark lady di Acacias 38 non finisce mai di stupirci e dopo un acceso confronto con Teresa decide di vendicarsi. Scendendo nel dettaglio, Cayetana e Fernando iniziano a dare del gocce alla Sierra, per portarla a fare tutto ciò che vogliono loro. L’azionista, però, a un certo punto si pente per il male che sta provocando alla moglie e ne discute con la Sotelo Ruz. Dopo di che, quest’ultima lo denuncia per aggressione. Prima di essere arrestato, Fernando confessa tutta la verità a Teresa, che decide di allontanarsi finalmente da Cayetana. Le due hanno un acceso confronto, durante il quale la Sierra confessa di sapere la loro rispettiva identità da sempre. Teresa corre da Mauro a cui chiede perdono per non averlo creduto e poi decide di portare Tirso, chiuso in collegio da Fernando, con loro. Ma questa sua decisione arriva troppo tardi.

Una Vita anticipazioni: Cayetana si vendica su Teresa uccidendo Tirso

Cayetana si reca da Tirso a cui rivela di aver avuto una forte discussione con Teresa. Dopo di che, gli lascia sul comodino un bicchiere d’acqua, contenente delle gocce di veleno. La Sotelo Ruz si sente subito in colpa per quanto fatto, ma ormai il piccolo viene devastato da diversi malesseri. Inutili si rivelano le cure del medico, il quale non sa dare una spiegazione a quanto sta accadendo. Il povero Tirso perde la vita tra le braccia di Teresa. Quest’ultima non reagisce ovviamente bene a quanto accaduto e tutti i sospetti iniziano a cadere su Cayetana.

Anticipazioni Una Vita: Tirso muore, i sospetti cadono subito su Cayetana

Celia cerca di dare sostegno a Teresa, la quale non riesce a reagire dopo la morte di Tirso. La Sierra dentro di sé sa che a provocare il decesso del piccolo può essere stata solo Cayetana, l’ultima a fargli visita. La dark lady di Acacias sceglie di vendicarsi della sua amica dopo l’acceso confronto e lo fa, ancora una volta, nel peggiore dei modi.