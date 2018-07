Anticipazione Una Vita: Fernando e Cayetana avvelenano Teresa, la resa dei conti

Una Vita anticipazioni: Fernando e Cayetana avvelenano Teresa

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Cayetana convince Fernando a somministrare della droga a Teresa. L’uomo viene facilmente manipolato, ormai, dalla Sotelo Ruz, la quale gli rivela di volere solo il bene della sua amica. La dark lady dichiara di voler tenere l’amica lontana dai pericoli e l’unico modo è sottometterla e renderla instabile. Fernando cede e accetta ancora una volta di partecipare al piano di Cayetana. La volontà di Teresa non esiste più. La maestrina di Acacias, inconsapevole, inizia ad assumere la droga e diventa fortemente instabile. La maestrina inizia ad accettare qualsiasi proposta di Cayetana e Fernando. Il pubblico vedrà una Sierra irriconoscibile. Il veleno inizia a dare i suoi risultati e Teresa decide di stare insieme all’azionista, lasciando Mauro senza parole. Ma Fernando inizia a provare dei rimorsi per quanto sta accadendo alla moglie e ne discute animatamente con Cayetana, la quale non ne vuole sentire ragioni. L’azionista diventa violento nei confronti della Sotelo Ruz, la quale poi corre a denunciarlo.

Anticipazione Una Vita: Fernando aggredisce Cayetana e viene arrestato

Nel frattempo, Mauro tenta di scoprire come sta Teresa attraverso Fabiana, ma non riesce comunque a ottenere dei risultati. Nel frattempo, Fernando è pentito per quanto fatto e riconosce di essersi fatto trasportare dalla cattiveria di Cayetana per poter avvicinare a sé la Sierra. Pertanto, l’uomo confessa alla maestrina tutto ciò che ha fatto insieme alla Sotelo Ruz. Ma poco dopo, quest’ultima arriva con la polizia che arresta l’azionista. Dopo essere finalmente venuta a conoscenza della situazione, Teresa decide di trasferirsi a casa di Celia. Intanto, nella stazione di polizia, Fernando confessa a Mauro tutta la verità e gli chiede di tenere la Sierra lontana da Cayetana.

Anticipazioni Una Vita: Teresa lascia per sempre Cayetana, la resa dei conti tra le due amiche d’infanzia

Cayetana ora teme di cadere e ha una forte crisi di nervi. La donna, inoltre, minaccia Ursula: nel caso lei dovesse cadere, trascinerà con sé la governante. Finalmente la Sotelo Ruz e Teresa hanno il loro primo confronto. La prima confessa all’amica di infanzia di conoscere la sua identità. Le due non arrivano a nessun risultato. Nel frattempo, mentre Mauro si prende cura della Sierra, Fernando va a salutarla. Intanto, Cayetana inizia ad avere paura di perdere la sua posizione, in quanto Teresa potrebbe dire tutta la verità. Tirso purtroppo inizia ad avere gravi problemi di salute e i medici non si mostrano ottimisti.