Una Vita Celia, Inés Aldea ‘gelosa’ di Marc Parejo: “È troppo per me”

Celia e Felipe di Una Vita, la confessione di Inés Aldea su Marc Parejo

Celia ha lasciato la soap di Una Vita orma da qualche settimana in Italia. La sua interprete, Inés Aldea, parla in queste ore della sua esperienza vissuta sul set di Acacias. Rispondendo alle domande dei fan sulle Stories di Instagram, l’attrice appare un po’ malinconica. Condivide qualche foto riguardante il set, in cui compare insieme a Marc Parejo, interprete di Felipe. Proprio con quest’ultimo, l’attrice ha trascorso moltissimo tempo quando ancora interpretava Celia. I telespettatori, a questo punto, chiedono a Inés cosa pensa del rapporto nato tra Felipe e Genoveva. Come vi abbiamo già più volte rivelato, l’Alvarez Hermoso vive altre storie d’amore dopo la morte di Celia. Scendendo nel dettaglio, l’avvocato si invaghisce di Marcia, la sua nuova domestica. Genoveva, fortemente presa da lui, fa di tutto pur di conquistarlo. Infatti, vedremo la Salmeron commettere azioni davvero crudeli pur di ottenere i suoi obbiettivi. La trama in onda attualmente in Spagna vede Felipe sposato con Genoveva. I due, però, stanno combattendo una dura guerra legale!

Una Vita, Celia: Inés Aldea ‘gelosa’ sui social per il rapporto nato tra Felipe e Genoveva

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano che Felipe e Genoveva combattono l’uno contro l’altra in tribunale. Il primo è accusato di aver abusato della domestica Laura, mentre la Salmeron di aver ucciso Marcia! Intanto, a dire la sua sull’arrivo di Genoveva ci ha pensato anche Maurizio Costanzo. Ma oggi ad attirare l’attenzione del pubblico ci pensa Inés Aldea, ormai ex interprete di Celia. “Non riesco a vedere Marc Parejo con altre, è troppo per me”, dichiara l’attrice, condividendo la prima foto che lei e l’interprete di Felipe hanno scattato sul set. Sembra proprio che Inés stia provando una certa malinconia, che riguarda appunto Marc Parejo. I due sul set hanno instaurato proprio un bel rapporto.

Inés Aldea continua ad andare sul set di Una Vita: dopo la morte di Celia, l’attrice resta comunque legata ad Acacias 38

C’è chi chiede a Inés Aldea se si rechi mai sul set. Chiaramente, al momento, non è possibile. Infatti, ricordiamo che a causa dell’emergenza legata al Coronavirus, la soap è stata costretta a interrompere le riprese. Prima dello scoppio dell’epidemia, l’attrice continuava ad andare sul set anche se ormai non interpretava più il personaggio di Celia: “Quando posso sì. Adoro vedere il lavoro dei colleghi e come si è evoluto”.