Una Vita Genoveva, Maurizio Costanzo dice la sua: “Pepe alla storia”

Una Vita Genoveva, Maurizio Costanzo dice la sua sull’arrivo di questo personaggio

Forse la maggior parte del pubblico italiano ancora non lo sa, ma Genoveva in Una Vita porta non pochi problemi al ricco quartiere di Acacias. A commentare l’arrivo della moglie di Samuel ci ha pensato Maurizio Costanzo nella sua rubrica su Nuovo. Il marito di Maria De Filippi risponde a una particolare domanda di un telespettatore, che ha qualche dubbio sull’arrivo della Salmeron ad Acacias. L’uomo, che guarda le vicende di Acacias poiché è la soap preferita della moglie, non riesce a capire il motivo per cui le serie scelgano sempre di introdurre personaggi oscuri per rendere la trama interessante. Infatti, sebbene ancora non sembri così, Genoveva si posiziona in un posto abbastanza centrale nel ricco quartiere. La Salmeron riesce, dunque, a conquistare una buona posizione, ma per ottenere ciò si ritrova a compiere gesti terribili, come qualche omicidio!

Genoveva di Una Vita, un nuovo personaggio cattivo approda nella trama di Acacias 38

“Un personaggio come Genoveva, interpretato dall’attrice Clara Garrido, nelle soap opera dà sempre pepe alla storia”, spiega Maurizio Costanzo nella sua rubrica. Il giornalista prosegue dicendo la sua sull’arrivo di Genoveva in Una Vita: “La cattiveria scatena intrighi e sotterfugi che alimentano la trama, creano suspance e fanno entrare in scena dinamiche tipiche di queste telenovelas. Che piacciono proprio per questo.” Pare, dunque, che Costanzo approvi la presenza della Salmeron all’interno della trama. Secondo il giornalista, gli intrighi riescono a rendere le soap più attraenti agli occhi del pubblico. In effetti, non possiamo di certo negare questo!

Una Vita anticipazioni spagnole: Genoveva Salmeron diventa la nuova dark lady del quartiere di Acacias

Ma davvero Genoveva è così cattiva? Le anticipazioni spagnole di Una Vita vedono la Salmeron senza alcuno scrupolo di coscienza! Addirittura la vedremo prendere il posto di Ursula Dicenta! Non solo, la nuova arrivata riesce a rendere la vita difficile a Felipe e a tutti gli altri vicini di Acacias, attraverso i suoi loschi piani. Attualmente, i telespettatori spagnoli stanno assistendo al duro periodo dell’Alvarez Hermoso, che si ritrova a combattere proprio contro Genoveva, diventata sua moglie!