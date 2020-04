Il Segreto e Una Vita stop riprese, le due soap a rischio: la verità

Il Segreto e Una Vita a rischio, la quarantena si allunga: parla il produttore delle due soap spagnole

Stop alle riprese per Il Segreto e Una Vita a causa della diffusione del Coronavirus. Gli attori non stanno più girando sul set di Acacias e di Puente Viejo. Come tantissime altre serie tv, anche queste sono state costrette a prendere la dura decisione di mettere in pausa le riprese. Ma cosa accadrà alle nostre amate soap opera spagnole? La quarantena si allunga e non sappiamo ancora per quanto altro tempo. Gli interpreti dei vicini di Acacias e degli abitanti di Puente Viejo non gireranno nuovi episodi per il momento. Pertanto, viene spontaneo pensare: Canale 5 si ritroverà improvvisamente a non avere a disposizione le puntate da mandare in onda? Bisogna fare chiarezza su questo punto: la trama trasmessa in Italia è molto indietro rispetto a quella che va in onda in Spagna. Dunque, per il pubblico italiano non dovrebbero esserci particolari problemi. Ma per i telespettatori spagnoli si interromperà tutto improvvisamente? A parlare oggi ci pensa il produttore delle due soap opera spagnole.

Una Vita a rischio: la soap spagnole potrebbe essere interrotta improvvisamente

La quarantena si allunga, ma per quanto tempo ci saranno nuovi episodi per le due soap spagnole? Questa situazione potrebbe mettere a repentaglio la messa in onda in Spagna. I telespettatori spagnoli ora temono di dover salutare gli abitanti di Acacias troppo in fretta. Per quanto riguarda Una Vita, il problema potrebbe presentarsi presto. Il quotidiano El País ha parlato direttamente con il produttore Luis Santamaría, il quale ha spiegato che “la serie potrebbe essere a rischio di interrompere se le riprese non riprenderanno a inizio maggio”. Nonostante ciò, ci tiene a precisare che “la rete ha adattato la durata della serie per diversi giorni per la trasmissione di programmi di notizie speciali, in modo che ciò abbia guadagnato un po’ più di margine”. Il produttore della soap spagnola ammette che, al momento, è molto tranquillo, in quanto è convinto che avranno comunque abbastanza tempo.

Il Segreto, il produttore rassicura: la soap sta prendendo tempo con le puntate speciali

Per quanto riguarda Il Segreto c’è meno preoccupazione da parte del produttore. Ricordiamo che la soap spagnola sta giungendo al termine e, intanto, Antena 3 manda in onda puntate speciali che riprendono i nove anni di messa in onda. Migliaia di telespettatori non hanno potuto non emozionarsi di fronte alle scene che vedono protagonisti personaggi come Pepa, Tristan, Soledad e Juan. La stessa Megan Montaner ha commentato positivamente il tutto. Proprio così, la soap sta prendendo tempo, al fine di non rischiare un’interruzione improvvisa. Intanto, il produttore rassicura: “È vero che ci rimangono alcune sequenze vaghe, ma la cosa importante è che abbiamo la parte sulla risoluzione finale”.