Il Segreto finisce, Maria Bouzas addolorata: “Non è stata una bella notizia”

Il Segreto finisce, parla Maria Bouzas: l’interprete di Donna Francisca rammaricata

A parlare della chiusura de Il Segreto oggi è di nuovo Maria Bouzas, interprete della protagonista indiscussa, Donna Francisca. L’attrice, in una nuova intervista su Mio, appare abbastanza dispiaciuta per la decisione presa dai responsabili di Altresmedia. Da ormai qualche settimana i telespettatori hanno scoperto che la soap opera spagnola finisce, dopo ben nove anni. Una notizia, questa, che ha deluso non poco i fan più fedeli, ma che gli interpreti già conoscevano. Come confessa Maria Bouzas, l’annuncio a loro non è arrivato in modo precipitoso e scioccante. Tutto il team già sapeva che la serie stava giungendo alla fine. Sono diversi i messaggi che l’interprete di Francisca Montenegro riceve dal pubblico, che sentirà la mancanza di tutti gli abitanti di Puente Viejo. Nonostante ciò, Maria ci tiene a precisare che la notizia non ha generato nessuno shock nei telespettatori.

Maria Bouzas sentirà la mancanza del set de Il Segreto: la bellissima amicizia con Ramon Ibarra, interprete di Raimundo

“In realtà bisognerebbe fare questa domanda ai responsabili di ‘Atresmedia’ che hanno preso questa decisione”, risponde così Maria quando le vengono chiesti i motivi per cui Il Segreto finisce. “Non è stata una bella notizia per molti motivi, innanzitutto si rimane senza lavoro e poi non avremo più la possibilità di entrare sul set de Il Segreto. Ci commuoviamo al pensiero che non vedremo più queste scenografie assieme a tutti i colleghi, attori e tecnici”, dichiara con molto rammarico la Bouzas. L’attrice è certa che sentirà la mancanza dei suoi colleghi, molti dei quali sono diventati suoi carissimi amici. Tra questi, ovviamente, c’è Ramon Ibarra (Raimundo Ulloa). I due hanno, infatti, un bellissimo rapporto di amicizia. “È un punto finale che apre la porta a nuovi orizzonti, ma, allo stesso tempo, chiude una tappa molto intensa e felice che rimpiangeremo tantissimo”, continua poi l’interprete di Donna Francisca.

Ultima puntata Il Segreto: gli autori stanno facendo delle modifiche per il finale

E mentre in molti ci chiediamo che cosa accadrà nell’ultima puntata della soap opera, Maria Bouzas dichiara di non poter anticipare nulla al pubblico, in quanto autori “stanno facendo dei cambi per il finale della serie”. Neanche gli attori stessi sanno ancora quale sorpresa faranno a tutti noi. Sono bellissime le parole che l’attrice riserva per il suo amico Ramon Ibarra. Maria Bouzas definisce il collega come “il miglior amico e collega che si possa mai avere”. Sul set è proprio nata una grande amicizia! “Questa routine di lavoro mi mancherà, ma soprattutto mi peserà non vedere le persone con le quali sono stata felice in tutti questi anni“, confessa Maria nella sua intervista.

Maria Bouzas de Il Segreto, la rivedremo in un’altra serie tv: il messaggio di addio ai fan

Intanto, vi anticipiamo che vedremo l’interprete di Francisca in un’altra serie tv. Lei stessa annuncia che ha un paio di progetti lavorativi per fine anno, tra cui una nuova serie televisiva e un’opera teatrale. In un filmato, Maria Bouzas aveva già lanciato un messaggio di addio ai fan della soap e oggi ne fa un altro: “Non ho parole per esprimere la mia gratitudine nei loro confronti, senza il loro affetto e la loro fedeltà sarebbe stato impossibile arrivare a nove anni di serie. Il Segreto ci ha permesso di entrare nelle vostre case giorno dopo giorno e di diventare parte delle vostre vite. Addio!”