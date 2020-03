Il Segreto finale, nuovi dettagli: saranno presenti tre noti conduttori

Il Segreto anticipazioni spagnole grande finale, nuovi dettagli: tre conduttori entrano nel cast per l’ultima puntata

Spuntano nuovi dettagli sul gran finale de Il Segreto. I telespettatori non vedono l’ora di conoscere i dettagli sull’ultima puntata della nota soap spagnola. La notizia sulla chiusura definitiva ha gettato i fan nello sconforto. Il pubblico dovrà, infatti, dire addio a tutti gli abitanti di Puente Viejo. Dopo nove anni, i telespettatori si sono affezionati molto a Donna Francisca, Raimundo, Dolores, Hipolito, Matias e Marcela. Questi sono solo alcuni dei personaggi che sono riusciti a conquistare il cuore del pubblico. Il grande finale, secondo le prime indiscrezioni, riaccoglierà molti volti del passato. In particolare, sono attesi i ritorni di Aurora, Maria, Gonzalo, Emilia, Alfonso e molti altri. Sono diversi i personaggi che, negli anni, hanno lasciato Puente Viejo e che ora potrebbero tornare per dare il loro addio definitivo. Come annuncia Diez Minutos, l‘ultima puntata vedrà in scena anche volti che non hanno mai fatto parte della soap. Stiamo parlando di tre noti conduttori spagnoli.

Il Segreto finisce, ultima puntata: arrivano i presentatori Gloria Serra, Cristina Pedroche e Roberto Brasero

E mentre si pensa a chi tornerà in scena per il gran finale de Il Segreto, vi anticipiamo che vedremo a Puente Viejo tre conduttori. Non li conosciamo in Italia, ma in Spagna sono molto popolari. Spicca, al momento, il nome di Gloria Serra, presentatrice del programma spagnolo Equipo de investigación. Ma la conduttrice non sarà l’unica a prendere parte alla nota soap spagnola per questa grande finale. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, vedremo in scena anche Cristina Pedroche e Roberto Brasero, i quali dovrebbero interpretare due viaggiatori che attraverseranno la città e incontreranno Onesimo. Tra pochi mesi, i telespettatori spagnoli vedranno, dunque, volti molto conosciuti nel mondo dello spettacolo dire addio alla soap, oltre che i personaggi che già conosciamo.

Quando finisce Il Segreto: un grande mistero verrà risolto durante l’ultima puntata

Quando finisce Il Segreto? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo. Tra qualche mese in Spagna andrà in onda l’ultima puntata, mentre in Italia dovremo attendere ancora più tempo. Nel frattempo, si parla di un grande mistero che verrà risolto dagli abitanti di Puente Viejo. Potrebbe addirittura essere svelato il segreto riguardante la scomparsa di Pepa. Non ci resta ora che attendere per scoprire ulteriori dettagli.