Il Segreto chiude, l’addio di Franscisca: il messaggio di Maria Bouzas

Il Segreto finisce con la dodicesima stagione: Donna Francisca dà il suo addio alla soap

Ebbene Il Segreto finisce con la dodicesima stagione, che prenderà inizio anche in Italia tra qualche settimana. Manca poco, infatti anche su Canale 5 assisteremo presto al finale dell’undicesimo capitolo, che ci porterà a entrare ufficialmente nell’ultima stagione della nota soap spagnola. La notizia ovviamente ha gettato nello sconforto i fan, che da sempre seguono le vicende legate agli abitanti di Puente Viejo. Ed ecco che Antena3 ha condiviso con il pubblico un filmato molto emozionante che vede Maria Bouzas, interprete di Donna Francisca, lanciare un messaggio in vista del grande finale. Il video vede, inoltre, i volti più del passato. Tra questi vediamo ovviamente Pepa e Tristan, interpretati rispettivamente da Megan Montaner e Alex Gadea. Non solo, attraverso questo filmato, è possibile ripercorrere la storia di Soleded (Alejandra Onieva) e Juan Castaneda (Jonas Berami). Ovviamente non può mancare una scena dedicata a Maria (Loreto Mauleon) e Gonzalo (Jordi Coll).

Anticipazioni spagnole Il Segreto ultima puntata, il video messaggio di Maria Bouzas con alcuni protagonisti del passato

E mentre si fa sempre più accesa l’ipotesi che il grande finale possa svelare la verità su quanto accaduto a Pepa, i fan si preparano a salutare Puente Viejo. Non solo il pubblico, ma anche gli stessi attori si ritroveranno a dire addio alla soap opera. Il primo messaggio condiviso da Antena3 è proprio quello di una grande protagonista, Donna Francisca. L’interprete, nel filmato, dà così il suo saluto: “Abbiamo passato insieme nove anni. È arrivato il momento di dirsi addio, ma Il Segreto sarà sempre con te!” Parole emozionanti per il pubblico, che nel video può anche salutare Elias Mato, interpretato da Jaime Lorente, attualmente impegnato con La Casa di Carta nel ruolo di Denver.

Il Segreto dopo nove anni chiude per sempre: come inizia l’ultima stagione

Un altro volto che abbiamo incontrato nella trama de La Casa di Carta è quello di Alvaro Morte. Nella nota serie tv interpreta Il Professore, mentre il pubblico de Il Segreto l’ha conosciuto come Lucas, il dottore che riuscì a conquistare il cuore della bella Aurora. E ovviamente, nel video messaggio di Maria Bouzas è possibile vedere anche questi due personaggi. Oltre loro compare, naturalmente, Fernando. La dodicesima e ultima stagione prende inizio subito dopo la morte del Mesia. Da questo momento Puente Viejo subisce un cambiamento drastico, che vede l’entrata in scena di nuovi personaggi.