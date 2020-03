Il Segreto finisce, omaggio a Pepa e Tristan: la parole di Megan Montaner

Il Segreto come finisce? Antena 3 omaggia la coppia protagonista e Megan Montaner condivide un emozionante messaggio

Il Segreto chiude per sempre dopo ben nove anni di storie e misteri riguardanti gli abitanti di Puente Viejo. Ma come finisce la nota soap spagnola? Non si sa ancora cosa accadrà nel corso dell’ultima puntata. In molti pensano che il pubblico avrà la possibilità di rivedere personaggi del passato e, intanto, Antena 3 omaggia Pepa e Tristan. La coppia protagonista delle prime stagioni, che ha appassionato milioni di telespettatori, è davvero indimenticabile! La soap ha preso inizio proprio da questa storia d’amore, che ha attirato l’interesse di moltissime persone, anche qui in Italia. Con l’addio di molti dei protagonisti tanto amati, una parte del pubblico si è allontanata dalla soap. In questi ultimi anni pare, infatti, che Puente Viejo non sia riuscito a ottenere i risultati sperati per quanto riguarda gli ascolti televisivi. Pertanto, ci sarà presto una conclusione e la dodicesima stagione, attualmente in onda in Spagna, è l’ultima. Antena 3 non può non ricordare i momenti più forti e importanti della soap e condivide così il primo appuntamento tra Pepa e Tristan, che emoziona Megan Montaner.

Ultima puntata Il Segreto, in attesa del finale di stagione arriva l’omaggio a Pepa e Tristan: Megan Montaner emozionata

Un omaggio a Pepa e Tristan, quello condiviso da Antena 3. Il filmato riprende il primo appuntamento della coppia. I due innamorati, in questa scena, realizzavano il potente amore che provavano l’uno per l’altra. “Chimica pura e desiderio! Questo è stato il primo appuntamento tra Pepa e Tristán. […] Nessuno dei due poteva evitare la grande attrazione esistente”, scrive Antena 3 sul sito ufficiale. Megan Montaner ha visto il filmato e non ha potuto condividere un emozionante messaggio su Instagram. In particolare, l’attrice non può non ricordare la sua Pepa, il personaggio che l’ha resa famosa in diversi Paesi del mondo. Un viaggio nel tempo per Megan, che ringrazia la soap per averle permesso di interpretare la Aguirre.

Il Segreto ultima stagione: Megan Montaner ricorda la sua amata Pepa Aguirre

“Oggi trovo la trasmissione del capitolo 1 de Il Segreto e che viaggio nel tempo che ho fatto! Che meraviglia, le cose sono successe. Mi sono divertita in quel momento! Grazie per questo personaggio! E tutte le cose buone che mi ha portato! Quanto ho imparato”, scrive Megan Montaner sul suo profilo ufficiale di Instagram, sotto la foto che vede ritratta la sua Pepa Aguirre. L’attrice non ha dimenticato la levatrice e, pertanto, non possiamo non sperare in un suo ritorno. Intanto, si attende con ansia di scoprire quale grande finale ha in serbo la soap per i telespettatori. Si pensa che finalmente il pubblico possa scoprire quanto realmente accaduto proprio a Pepa!