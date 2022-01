Una Vita, Aurelio e Anabel di nuovo vicini: lui però vuole eliminarla

Dopo tanto tempo, i due ex amanti si ritrovano, ma il Quesada non ha buone intenzioni

Che Aurelio e Anabel condividono un passato tormentato ormai è chiaro a tutti. Nelle prossime puntate di Una Vita, il pubblico di Canale 5 li vedrà molto vicini. Ma attenzione perché il Quesada non ha buone intenzioni. In Messico i due avevano una relazione amorosa, sebbene ci fosse una forte differenza d’età. Marcos non accettò mai la loro love story, eppure riuscirono ad arrivare sull’altare. Proprio qui, Anabel piantò in asso Aurelio, abbandonandolo in chiesa. Ed ecco che ora si ritrovano ad Acacias dopo tanto tempo.

Questo, però, non è di certo l’unico motivo per cui i Quesada sono giunti nel ricco quartiere spagnolo. Il loro scopo è quello di ottenere vendetta contro Marcos, il quale non è l’uomo per bene che tutti credono. Nel suo passato ci sono molti scheletri nell’armadio e Aurelio è pronto a tutto pur di vendicarsi per quanto accadde in Messico. Ed ecco che infastidisce Anabel, la quale si dichiara stufa dalla presenza dei Quesada ad Acacias.

Suo padre le promette che presto riuscirà ad allontanarli per sempre dalle loro vite, ma non è così facile raggiungere questo obbiettivo. Infatti, Aurelio e Natalia continuano a destabilizzare il quartiere senza troppi problemi. Ora che Felicia non c’è più, Marcos avvia una relazione segreta con la sua domestica Soledad, a cui bisogna stare molto attenti.

Oltre ciò, assume Miguel, che inizia appunto a lavorare per lui. Successivamente i telespettatori italiani assisteranno a una scena che farà capire quali sono le vere intenzioni di Aurelio. Quest’ultimo, sapendo che è sola in casa, raggiunge Anabel. I due, dopo tantissimo tempo, si riavvicinano. Le anticipazioni di Una Vita ci fanno sapere che il Quesada fornisce alla ragazza una droga!

Fortunatamente il casuale arrivo di Soledad in casa Bacigalupe riesce a impedire ad Aurelio di andare oltre con Anabel. Il Quesada, di fronte alla domestica, riesce a smascherare la scena sostenendo che stava solo cercando di salvare la giovane da un capogiro. Ovviamente, Soledad non si beve tale menzogna e comprende che sta accadendo qualcosa di strano.

A questo punto, il pubblico vedrà Aurelio minacciare la misteriosa cameriera: Marcos non deve assolutamente sapere cosa è appena successo. Soledad riesce a mantenere questo enorme segreto con il Bacigalupe?

Sicuramente tra Aurelio e Anabel non finisce qui. Infatti, le anticipazioni segnalano che c’è un avvicinamento ancora più profondo tra loro e che la ragazza si allontana definitivamente da Miguel. La Bacigalupe non comprende che Aurelio non ha delle buone intenzioni!