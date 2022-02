Una Vita, Antonito parte: la sua partenza segna una svolta, Lolita distrutta

Antonito parte per il Marocco nelle prossime puntate di Una Vita e Lolita non prende bene la sua decisione. Non solo, quando scopre il motivo della sua partenza, la Casado resta sconvolta. Ma prima di assistere a questa fase della trama, i telespettatori italiani vedranno la giovane donna originaria di Cabrahigo rispondere positivamente alla cura sperimentale del dottor Ramos. Come già anticipato, Antonito fa di tutto pur di salvare sua moglie dalla morte. Tutti sono ormai convinti che per lei non ci sia più nulla da fare.

Ma il deputato non ha alcuna intenzione di fermarsi e decide di mettersi in contatto con il premio Nobel. Quest’ultimo sceglie di raggiungerlo ad Acacias e di controllare lo stato di salute di Lolita. Dopo di che, fa sapere al Palacios che ci sarebbe una cura sperimentale che potrebbe salvare sua moglie. Quest’ultima, nel frattempo, scopre che ci sono poche speranze per lei e decide di avere un confronto inaspettato con Natalia. Non solo, fa una richiesta struggente a Ramon e Carmen. Successivamente accetta di diventare una cavia.

La cura viene sperimentata su Lolita, la quale però non dà segni di ripresa. I Palacios credono che non ci sia più nulla da fare e proprio quando Antonito sta perdendo ogni speranza, ecco che Lolita si risveglia. Il dottor Ramos conferma così che il trattamento sta facendo il suo lavoro e la Casado sta tornando in salute. Una bellissima notizia per Antonito, che però deve ancora lottare per avere il perdono da sua moglie dopo il tradimento con Natalia.

Le anticipazioni segnalano che il Palacios riceve, intanto, una notizia: deve recarsi del protettorato marocchino in una commissione parlamentare. Ciò accade proprio quando scoppia la guerra in Europa. Per lui si tratta di un compito importantissimo e ne parla con Lolita, che appare subito categoricamente contraria alla sua partenza visto ciò che sta accadendo.

Neanche di fronte alle sue suppliche e ai consigli di Ramon, la Casado riesce a cambiare idea. Con tutta se stessa si oppone alla partenza di Antonito per il Marocco. E non sospetta minimamente che si tratta di una vera e propria missione. Grazie all’intervento di Susana, Lolita ci ripensa e decide di lasciare che Antonito parta per l’Africa.

A questo punto, il giovane politico saluta la sua famiglia e si reca in missione diplomatica in Marocco. Secondo le anticipazioni di Una Vita, Lolita si calma quando riceve un telegramma di Antonito dall’Africa. Ma attenzione, perché perde completamente le staffe quando Ramon le svela la verità sulla partenza di suo marito.

Ebbene per Antonito questa è una missione tutt’altro che pacifica, è abbastanza pericolosa. In Africa il giovane Palacios deve portare a termine un compito di vitale importanza per la Spagna. Quando Lolita viene messa di fronte a questa verità non riesce a mantenere la calma.

In effetti, non ha torto a essere spaventata. La partenza di Antonito segna una nuova svolta per la famiglia Palacios ad Acacias. Il giovane politico fa preoccupare non poco i suoi cari e non se la passa bene in Marocco!