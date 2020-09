Una Vita Antonito, Alvaro Quintana presto papà: l’annuncio dell’attore

Alvaro Quintana, interprete di Antonito Palacios in Una Vita, diventerà presto papà! Ad annunciarlo è lo stesso attore spagnolo con un post sul suo ufficiale profilo di Instagram. Scendendo nel dettaglio, condivide una foto che ritrae la moglie Blanca al mare mentre si tocca il pancino. In questo modo, Alvaro annuncia con grande felicità che presto accoglieranno nelle loro vite il primo figlio! L’attore confessa che non sa neppure lui stesso come esprimere cosa prova. In questo momento, l’interprete del giovane Palacios si trova in luna di miele con la moglie, che è al quarto mese di gravidanza! La coppia ha scelto, dunque, di attendere prima di rivelare al pubblico la splendida notizia. Alvaro ci tiene, inoltre, a informare i suoi fan che il primo figlio sarà un maschietto! Il volto di Antonito non può non essere più felice di così, come lui stesso dichiara in questo lieto annuncio. A commentare subito il post sul social ci pensano i suoi colleghi, conosciuti sul set di Acacias 38. In particolare, a dimostrargli vicinanza ci pensano Cristina Abad (Maria Luisa), Daniel Tatay (Telmo), Anita Del Rey (Trini), Jorge Pobes (Liberto), Alba Gutierrez (Lucia), Jordi Coll (Simon), Elena Gonzalez (Blanca), Alba Brunet (Leonor), Trisha Fernandez (Marcia).

Una Vita Antonito, l’attore Alvaro Quintana diventerà presto papà: lui e sua moglie Blanca attendono il loro primo figlio

Un bellissimo annuncio quello che fa in questo ore Alvaro Quintana, che lo scorso anno aveva chiesto a Blanca di diventare sua moglie proprio sul set di Una Vita. I fan non possono non essere felici per l’interprete di Antonito. Ovviamente non possono mancare i messaggi dei suoi colleghi. Tutti loro dimostrano di essere davvero felici per l’attore, che non riesce a esprimere la sua felicità. Si tratta di un momento davvero speciale per Alvaro. Dopo essere convolato a nozze con la donna della sua vita, ora è pronto ad accogliere il suo primo figlio. Mancano ancora cinque mese alla nascita del piccolo e, sicuramente, Alvaro e Blanca non vedono l’ora di stringerlo tra le loro braccia.

Antonito di Una Vita, anticipazioni spagnole: il giovane Palacios delude Lolita

E mentre Alvaro annuncia la lieta notizia, il suo personaggio Antonito ad Acacias sta deludendo non poco i telespettatori spagnoli. Nel corso delle puntate andate in onda in queste settimane in Spagna, il pubblico ha visto il giovane Palacios tradire Lolita con Natalia Quesada! Un duro momento quello che sta vivendo ora la Casado, che ha anche scoperto di essere gravemente malata!