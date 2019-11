Una Vita, Alvaro Quintana (Antonito) si sposa: l’attore fa la proposta sul set

Una Vita, Alvaro Quintana fa un’emozionante proposta di matrimonio sul set di Acacias: l’interprete di Antonito si sposa

Alvaro Quintana, interprete di Antonito Palacios in una Vita, fa la sua proposta di matrimonio proprio sul set di Acacias! Un momento speciale per Blanca, la futura sposa dell’attore che fa parte del team tecnico della nota soap opera. Il tutto viene ripreso da uno dei membri del gruppo e vede l’interprete chiedere in sposa la sua fidanzata. Un momento molto emozionante per i fan e per i diretti interessati. Pare che Alvaro abbia approfittato della pausa durante le registrazioni per chiedere in sposa Blanca. I due stanno insieme ormai da anni e condividono una casa a Madrid. Trascorrono molto tempo insieme, in quanto non solo vivono sotto lo stesso tetto ma hanno anche il luogo di lavoro in comune. Nel filmato è possibile vedere Quintana attirare l’attenzione di tutti i presenti, annunciando di avere qualcosa da comunicare alla sua Blanca.

Antonito di Una Vita: Alvaro Quintana e l’emozionante proposta di matrimonio sul set

Grande sorpresa quella preparata da Alvaro, che fa la sua proposta di matrimonio proprio sul set di Acacias. Dopo aver attirato l’attenzione di tutti i presenti, l’attore si avvicina alla sua fidanzata, indicandola. Blanca pare non si aspettasse di vivere questo magico momento, tanto che appare abbastanza nervosa e imbarazzata. Tra i presenti, l’interprete di Antonito di Una Vita si ferma e tira fuori una scatolina speciale, che naturalmente contiene un anello. Dopo di che, si inginocchia di fronte a quella che diventa subito la sua futura sposa. Alvaro riceve l’approvazione da parte di tutti i suoi colleghi, che lo sostengono emozionati in questo gesto così importante.

Alvaro Quintana si sposa: l’attore sorprende la fidanzata con una proposta di matrimonio davvero emozionante

Una proposta di matrimonio davvero speciale, quella che fa l’attore Quintana alla sua Blanca, che naturalmente risponde di sì. I due innamorati si abbracciano, molto emozionati tra l’applauso dei presenti sul set. Sono tanti i messaggi di auguri per la coppia, in particolare notiamo quelli di Miguel Diosdado e Anita del Rey, che non riescono a credere a quanto accaduto. Intanto, nella trama di Una Vita lo vedremo presto convolare a nozze con Lolita!