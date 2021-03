Una Vita Antonito, l’attore Alvaro Quintana papà: è nato il primo figlio

L’attore Alvaro Quintana, interprete di Antonito Palacios in Una Vita, è diventato papà. A dare il grande annuncio ci ha pensato lui stesso, attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Condividendo un video che ritrae il figlio appena nato, l’attore spagnolo ha fatto sapere al pubblico che lo segue che lui e Blanca Perez sono diventati genitori! Una bellissima notizia per i telespettatori, ma anche per i suoi colleghi. Sono diversi i volti di Acacias 38 che hanno subito commentato il post, condividendo pubblicamente i loro più sinceri auguri. In particolare, si notano tra i commenti quelli di Sandra Marchena (Rosina), Clara Garrido (Genoveva), Jona Garcia (Jacinto), Gonzalo Trujillo (Mauro) e Cristina Abad (Maria Luisa). Spuntano anche gli auguri di un’attrice che non fa parte del cast della soap opera spagnola. Si tratta di Mina El Hammani, nota per il ruolo di Nadia nella serie tv Elite.

“Ci siamo tutti e tre”, ha scritto nella didascalia del suo posto Alvaro. In questo modo, l’attore spagnolo ci ha tenuto a far sapere che sia il figlio che la neo mamma stanno bene. Guardando il filmato, è possibile vedere l’interprete di Antonito parlare al piccolo, chiedendogli di salutare tutte le persone che lo seguono. Attraverso i commenti, si intuisce che il nome del primo figlio di Alvaro Quintana potrebbe essere Bruno. Lo scorso 7 settembre, l’attore spagnolo annunciava la gravidanza di sua moglie. Circa due anni fa, l’interprete di Antonito faceva la sua proposta di matrimonio a Blanca proprio sul set di Acacias 38.

Anticipazioni spagnole Una Vita: addio ad Antonito, Lolita cerca di andare avanti

Purtroppo le anticipazioni spagnole di Una Vita non sono positive per quanto riguarda il personaggio di Antonito. Infatti, il giovane Palacios prima dell’ultimo salto temporale perde tragicamente la vita, durante un attacco anarchico. Insieme a lui, muore anche Carmen. Pertanto, la famiglia Palacios si ritrova a vivere dei momenti di grande sconforto. In particolare, stanno ora cercando di andare avanti con le loro vite Ramon e Lolita. Suocero e nuora, però, non vanno d’accordo!

Sono tante le incomprensioni tra i due protagonisti di Acacias 38. Nel corso delle puntate che stanno attualmente andando in onda in Spagna, Lolita si avvicina a un uomo, Fidel. Questa nuova relazione destabilizza Ramon, che non reagisce affatto bene! Impossibile per il Palacios immaginare Lolita a fianco di un uomo che non sia Antonito.

Ramon e Lolita si ritrovano a fare i conti con una triste realtà.