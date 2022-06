Una Vita, Antonito: Alvaro Quintana si è sposato, tutti gli attori presenti

L’ex interprete di Antonito Palacios in Una Vita si è sposato. L’attore Alvaro Quintana, dopo essere diventato padre, è finalmente convolato a nozze con la sua Blanca. Scendendo nel dettaglio, la coppia si è sposata nella giornata di ieri in Spagna, con un matrimonio intimo. Al loro fianco le persone più vicine, tra cui alcuni attori di Acacias 38. Non tutti, però, hanno preso parte al lieto evento, come è stato possibile capire attraverso i social network. Al matrimonio di Alvaro Quintana erano presenti José Pastor (Emilio Pasamar), Clara Garrido (Genoveva Salmeron), Rebecca Alemany (Lolita Casado) e Juanma Navas (Ramon Palacios).

Ovviamente non potevano mancare coloro che hanno interpretato le persone più vicine ad Antonito, ovvero gli interpreti di Ramon e Lolita. Non si sa, al momento, se il resto del cast non è stato invitato al matrimonio di Alvaro Quintana. Forse, tutti gli altri attori della soap opera spagnola non hanno potuto presenziare alla cerimonia per impegni lavorativi. Nel frattempo, Jorge Pobes (Liberto Seler), Sandra Marchena (Rosina Rubio) e Gonzalo Trujillo (Mauro San Emeterio) hanno fatto i loro più sentiti auguri alla coppia convolata a nozze.

L’ex volto di Antonito Palacios in Una Vita ha sposato Blanca, dopo la proposta di matrimonio fatta proprio sul set della telenovela. Circa due anni fa, l’attore aveva chiesto alla sua amata di diventare sua moglie di fronte a tutti gli altri interpreti. Va precisato che la moglie di Alvaro faceva parte del team tecnico della famosa soap opera spagnola. Pare che i due si siano, infatti, conosciuti sul set.

Quintana aveva sorpreso tutti quando improvvisamente aveva chiesto un po’ di attenzione, nel corso delle registrazioni. Aveva approfittato di una pausa per fare la sua speciale proposta di matrimonio. Un anno dopo, Alvaro e Blanca sono diventati genitori del loro primo figlio, Bruno. E ora completano l’opera diventando marito e moglie.

A breve, anche il pubblico italiano dovrà dire addio all’amata Acacias 38. La soap opera sta giungendo al termine su Canale 5 e molto presto andrà in onda il grande finale di quest’ultima stagione. La notizia sulla chiusura della telenovela è arrivata come un fulmine a ciel sereno per tutti gli attori, che non si aspettavano che avrebbero concluso così presto questa esperienza.

Alvaro Quintana, come anche altri suoi colleghi, avevano già messo fine al percorso all’interno della trama delle telenovela. Infatti, Antonito è morto durante il terribile attentato anarchico che ha colpito il centro del ricco quartiere spagnolo. Una grave perdita per i Palacios, che hanno dovuto dire addio anche alla povera Carmen.

Le anticipazioni spagnole fanno sapere che ancora ci vuole del tempo prima che Ramon e Lolita riescano a ritrovare la serenità. In particolare, il Palacios appare pieno d’ira e fortemente provato per la morte di suo figlio Antonito e di sua moglie Carmen.