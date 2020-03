Una Vita anticipazioni spagnole, Acacias si rinnova: nuovo trio protagonista

Anticipazioni spagnole Una Vita marzo 2020, Acacias 38 nuova sigla: il nuovo trio protagonista

Acacias si rinnova nuovamente dopo l’addio dell’attrice Trisha Fernández, volto di Marcia. La morte della domestica brasiliana ha portato a grandi cambiamenti nella soap di Una Vita. Le anticipazioni spagnole vedono come nuovo trio protagonista Felipe, Genoveva e Laura. L’inserimento di quest’ultima come uno dei personaggi al centro della scena è stato per i telespettatori in Spagna improvviso. La soap opera di Boomerang Tv per RTVE ha scelto così di incorporare l’interprete Agnes Llobet insieme a Clara Garrido (Genoveva) e Marc Parejo (Felipe). L’attrice, che abbiamo già conosciuto ne Il Segreto, interpreta appunto Laura, la nuova cameriera di Felipe e Genoveva. Ebbene possiamo, dunque, anticipare che la ragazza vestirà, nel corso delle prossime puntate, un ruolo centrale ad Acacias 38. Non sappiamo ancora come si evolverà questo personaggio, arrivato da poco nel ricco quartiere, ma molti telespettatori sono già convinti che Laura porterà avanti la vendetta della defunta Ursula.

Una Vita puntate spagnole: Laura protagonista di Acacias insieme a Felipe e Genoveva

La morte di Marcia ha portato grandi cambiamenti per la soap. Vi abbiamo già anticipato l’arrivo dell’attrice Agnes Llobet, nel ruolo di Laura. Se inizialmente sembrava che il suo fosse un volto poco incisivo nella trama, ora la situazione appare cambiata. Infatti, la soap ha deciso di inserirla nella sigla come una dei protagonisti di Una Vita, insieme a Felipe e Genoveva. Le anticipazioni spagnole, intanto, annunciano che la nuova cameriera si alleerà con l’Alvarez Hermoso per incastrare finalmente Genoveva! Proprio per tale motivo, i telespettatori credono che abbia a che fare con la vendetta della defunta Ursula. Ricordiamo che la Dicenta viene uccisa proprio dalla Salmeron!

Anticipazioni spagnole Una Vita: nuovi arrivi e assenze nella nuova sigla della soap

Un altro volto nuovo che la sigla della soap vede al centro della scena è quello di Abril Montilla, interprete di Alodia, la nuova cameriera della famiglia Dominguez. Un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori è l’assenza di Cisco Lara e Adrián Reyes, interpreti di Ildefonso Cortés e Julio Expósito. I due personaggi sono, al momento, protagonisti della trama di Acacias 38 e, per tale motivo, la loro assenza nella sigla ha portato i telespettatori spagnoli a insospettirsi.