Una Vita anticipazioni spagnole: un personaggio misterioso si toglie la vita

Anticipazioni spagnole Una Vita marzo 2020: un personaggio misterioso si uccide dopo aver minacciato Agustina

Ancora misteri da risolvere nel quartiere di Acacias. Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano un particolare colpo di scena, che avverrà nel corso della prossima settimana. In Spagna, i telespettatori vedranno un personaggio misterioso togliersi la vita con un coltello. Chi sarà l’uomo o la donna che deciderà di uccidersi? Vi anticipiamo che ad assistere a questa tragica scena sarà Agustina, la quale verrà prima minacciata. La domestica sta vivendo una situazione decisamente complicata ad Acacias, tanto che prenderà la decisione di partire. Durante le prossime puntate spagnole, il pubblico vedrà Agustina rivelare a Fabiana di aver deciso di lasciare il ricco quartiere. Sarà un addio per la domestica? Ma, soprattutto, da chi vorrà fuggire? Come abbiamo già segnalato, questo non è un bel periodo per la cameriera, che viene più volte minacciata da Genoveva. Ebbene sì, la povera Agustina finisce nel mirino della nuova dark lady di Acacias!

Una Vita puntate spagnole, chi si toglie la vita? Agustina finisce nel mirino della nuova dark lady

Genoveva sta dimostrando di essere un valido successore di Ursula. Ricordiamo che la Dicenta viene uccisa proprio per volere della Salmeron, disposta a tutto pur di stare a fianco di Felipe. Ma questo non è l’unico omicidio di cui si macchia la vedova di Samuel. Come vi abbiamo già anticipato in questi giorni, Genoveva uccide Marcia con un coltello. A trovare il corpo senza vita della brasiliana è Cesareo, il quale sembra aver già capito chi sia il reale responsabile del delitto. E mentre Felipe apprenderà la tragica notizia, Agustina verrà duramente minacciata. La domestica ha da poco avuto problemi proprio con Genoveva, a causa di alcune lettere scritte da Ursula prima di morire.

Una Vita anticipazioni spagnole marzo 2020: Agustina decide di lasciare Acacias

Agustina verrà minacciata da un personaggio misterioso, che poi si toglierà la vita. Non sappiamo ancora chi si ucciderà dopo aver minacciato la domestica, ma quest’ultima prenderà comunque una saggia decisione. Di fronte a questi tragici eventi, Agustina deciderà di lasciare Acacias. Ovviamente la cameriera rivelerà subito a Fabiana le sue intenzioni. Ora non ci resta che attendere per scoprire chi è il personaggio misterioso che si suiciderà.