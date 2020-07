Una Vita anticipazioni spagnole: Genoveva muore? Cosa sta accadendo

Cosa sta accadendo a Genoveva nella trama di Una Vita in onda in Spagna? Le anticipazioni spagnole vedono la Salmeron lottare per la sua stessa vita quando viene attaccata da Velasco. Chi è quest’ultimo? Il pubblico italiano potrà conoscerlo solo tra qualche mese, quando Genoveva è sposata con Felipe. Velasco non è altro che il nuovo avvocato della Salmeron. L’uomo decide di prendere le sue difese in tribunale, in quanto viene accusata dall’Alvarez Hermoso di essere la responsabile della tragica morte di Marcia. Ed ecco che, nel corso di questo lungo processo legale, Velasco perde la testa per Genoveva, con cui scatta anche qualche bacio passionale. Quanto accade tra loro viene, però, interrotto dal piano dello stesso avvocato. L’uomo ordina a Laura, la nuova domestica di Felipe, di uccidere quest’ultimo. Il motivo? L’Alvarez Hermoso è pronto a trovare le prove per riuscire a mettere finalmente Genoveva con le spalle al muro, andando a Cuba. Qui ha intenzione di trovare Santiago Becerra, l’ex alleato della Salmeron, ma accade qualcosa di inaspettato.

Anticipazioni spagnole Una Vita, Genoveva rischia di morire: Velasco non accetta il riavvicinamento tra lei e Felipe

Il piano di Felipe subisce uno stop improvviso, come vi abbiamo già anticipato. Laura deve obbedire agli ordini di Velasco, in quanto teme per la vita di sua sorella, e così tenta di uccidere l’Alvarez Hermoso. Fortunatamente la domestica non riesce a raggiungere il suo obbiettivo: Felipe viene avvelenato e finisce in coma. Velasco appare furioso quando scopre che il rivale è ancora vivo. Non solo, il vedovo di Celia si risveglia nel suo letto d’ospedale e non ricorda più nulla degli ultimi mesi. Infatti, non sa di essere sposato con Genoveva e che quest’ultima sta cercando di farlo arrestare con l’accusa di abuso. Felipe non ricorda neppure di avere avuto il chiarimento con Ramon sulla morte di Celia. Una situazione davvero inaspettata, che porta Genoveva a riavvicinarsi all’Alvarez Hermoso.

Genoveva muore? Velasco vuole ucciderla: anticipazioni spagnole Una Vita

Dalle anticipazioni spagnole sappiamo che Genoveva e Felipe si riavvicinano. Liberto non riesce ad accettare il fatto che l’amico sia nuovamente tra le braccia della Salmeron, visto quanto accaduto negli ultimi mesi. Il marito di Rosina, però, non può fare nulla per evitare quanto sta accadendo. Nel frattempo, Velasco appare davvero furioso per il riavvicinamento avvenuto tra Felipe e Genoveva. Quando chiede spiegazioni a quest’ultima accade qualcosa di inaspettato. Scendendo nel dettaglio, Velasco vuole uccidere la Salmeron, cercando di soffocarla! Genoveva muore? Ebbene dalle ultime anticipazioni sappiamo che la moglie di Felipe riesce a difendersi e a salvarsi dalla presa di Velasco! Ma sia lei che Felipe sono ancora in serio pericolo! Dunque, può accadere davvero di tutto!