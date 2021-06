Una Vita anticipazioni: Santiago va via, ma con Genoveva non è un addio

Nelle prossime puntate di Una Vita, Santiago/Israel lascia Acacias. Colui che si è presentato come il marito di Marcia decide di riprendere in mano la sua vita andando a Cuba. La Sampaio, però, non lo segue. Ormai completamente delusa dalle sue bugie, Marcia sceglie di restare nel ricco quartiere spagnolo, anche per riconquistare Felipe. Marcia è a conoscenza della verità: Genoveva e Santiago sono stati alleati per contrastare la sua relazione con l’avvocato. Ora diventa una seria minaccia per la Salmeron.

Intanto, Santiago scopre che Genoveva è indagata per l’omicidio di Ursula. Il commissario Mendez annuncia di avere un testimone contro la Salmeron. A questo punto, Israel prende la decisione di lasciare definitivamente Acacias. La prima a scoprire della sua fuga è Marcia, che si rifiuta ancora di perdonarlo. Santiago sta preparando le valigie e crede che questo sia il momento giusto per partire. Teme che la verità sulla morte di Ursula possa uscire fuori e così lascia la pensione correndo.

Prima, però, incontra di nuovo sia Marcia che Genoveva. Alla Sampaio fa un avvertimento: sarebbe meglio per lei lasciare Acacias. Santiago sa che la brasiliana continuerà a essere in pericolo stando vicina alla Salmeron. E mentre arriva la nuova domestica Laura, Genoveva ha uno scontro acceso con Marcia. Il confronto si conclude con l’arrivo di Felipe. La Salmeron fa credere all’avvocato che Marcia avrebbe voluto spingerla giù per le scale. L’Alvarez Hermoso si sente costretto a mandare via la Sampaio, anche perché Genoveva è incinta.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che, prima di partire, Santiago ha una discussione con Genoveva. I due si attaccano anche fisicamente, fino a quando Laura non li interrompe. Dopo di che, l’uomo regala a Cesareo la medaglia di Marcia e lascia Acacias! La Salmeron ora deve far sì che la sua domestica mantenga il silenzio per quanto accaduto. Ma attenzione il suo incontro con Santiago non è l’ultimo. Infatti, vari colpi di scena futuri sono legati proprio a lui!

Con Marcia, invece, questo potrebbe essere proprio un addio! Nel frattempo, Genoveva deve stare molto attenta. Dopo essersi liberata di Agustina, assume una nuova cameriera, Laura. Quest’ultima, però, sin da subito riesce a insospettirla. Ad avere dei dubbi è anche Fabiana, la quale nota che la new entry è molto interessata a ricevere informazioni su Marcia.

Il suo non è l’unico arrivo ad Acacias. Infatti, approda nel quartiere un’altra domestica, Alodia, in casa dei Dominguez, dopo l’addio di Arantxa.