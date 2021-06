Anticipazioni Una Vita, Felipe caccia via Marcia: Genoveva spietata

Genoveva continua a manipolare la mente di Felipe nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni fanno sapere che addirittura l’avvocato arriva a cacciare via da casa sua Marcia! Un gesto inaspettato, visti i sentimenti che nutre nei confronti della Sampaio. Eppure, ancora una volta, la Salmeron riesce a raggiungere il suo scopo. Il tutto accade dopo un acceso confronto. Marcia accusa Genoveva di aver fatto arrivare Santiago in Spagna per distruggere la sua relazione con Felipe. Nessuno, però, può provare che quello che racconto la Sampaio sia vero. In realtà, c’è qualcuno che potrebbe, ma probabilmente non verrebbe creduto.

Si tratta di Cesar Andrade. Quest’ultimo, in prigione, chiede a Mendez di avere un confronto sia con Santiago che con Marcia. Il primo decide subito di non presentarsi in carcere e ordina alla Sampaio di fare lo stesso. Ma la brasiliana ha non pochi sospetti, soprattutto dopo aver scoperto che in realtà Santiago è Israel e non suo marito. Così si presenta in prigione e ha una conversazione importantissima con Andrade, il quale le rivela tutta la verità: lei e Felipe sono vittime di un losco piano.

Proprio grazie al malvivente, Marcia scopre che Genoveva e Israel sono stati sempre alleati. Prima di tutto decide di affrontare lui e poi fa una corsa contro il tempo per fermare il matrimonio della Salmeron con Felipe. Purtroppo, secondo le anticipazioni di Una Vita, la Sampaio non riesce nel suo intento e, addirittura, sviene. Dopo la luna di miele, l’Alvarez Hermoso fa ritorno ad Acacias insieme alla sua nuova moglie. Ed è proprio a questo punto che Marcia decide di agire.

Nel frattempo, Israel sceglie di lasciare per sempre Acacias, per iniziare la vita che desidera da tempo a Cuba, e avverte Marcia: anche lei dovrebbe abbandonare il quartiere. La Sampaio non ha alcuna intenzione di andare via e tanto meno di perdonarlo. Ma durante un nuovo e acceso confronto, Genoveva finge che Marcia la stia spingendo giù per le scale.

Interviene proprio l’avvocato, il quale si vede costretto a cacciare di casa la Sampaio e a confortare la Salmeron, che inizia a pensare di aver perso il bambino. Sembra proprio che per Felipe e Marcia non c’è il lieto fine sperato! Genoveva è disposta a tutto pur di ottenere i suoi scopi. Intanto, riesce anche a liberarsi di Agustina.

Proprio per questo si ritrova senza domestica, deve assumere una nuova ragazza, Laura. Quest’ultima, però, insospettisce un po’ tutti, anche la stessa Salmeron e Fabiana!