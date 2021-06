Anticipazioni Una Vita: Genoveva arrestata, chi è il testimone

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, Genoveva viene arrestata. Prima, però, la Salmeron riesce a sposare Felipe con l’inganno. La nuova dark lady di Acacias crede che tutto stia proseguendo secondo i suoi piani. Marcia esce di prigione grazie alla testimonianza di un vigilante individuato da Cesareo. Finalmente l’Alvarez Hermoso può riportare nel quartiere spagnolo la Sampaio. Quest’ultima si ritrova ben presto di fronte a una verità che la sconvolge. Ciò accade quando Andrade chiede a Mendez di poter avere un confronto in carcere con Marcia e Santiago.

Mentre la prima è pronta a confrontarsi con il malvivente, il secondo intende evitare. La Sampaio, che ha sempre avuto dei sospetti, continua ad avere dei dubbi su Santiago e così si reca di nascosto in prigione. Israel, questo il suo vero nome, non fa in tempo a fermarla. In carcere, Marcia scopre che Genoveva e Santiago sono sempre stati d’accordo. A questo punto, affronta l’uomo con cui avrebbe dovuto lasciare Acacias. Proprio quest’ultimo la sprona a combattere per Felipe.

Così, Marcia fa una corsa contro il tempo per fermare il matrimonio dell’Alvarez Hermoso. Purtroppo le anticipazioni di Una Vita segnalano che la Sampaio non riesce nel suo intento e sviene in chiesa di fronte a tutti. Quando si risveglia scopre che ormai Felipe è diventato il marito di Genoveva. Santiago cerca il suo perdono, ma non c’è più niente da fare: Marcia non vuole avere più niente a che fare con lui. Nel frattempo, i due neo sposi tornano nel quartiere dopo la luna di miele.

A un certo punto un prete decide di incontrare Mendez. Il sacerdote si presenta come Padre Anrubia e afferma di avere delle informazioni sulla morte di Ursula. Proprio lui è il testimone che riesce a incastrare Genoveva. L’uomo, infatti, è quasi certo che la Salmeron quel giorno si sia recata nel luogo in cui è stato trovato il corpo senza vita della Dicenta. A questo punto, il commissario di Acacias annuncia di avere un testimone contro Genoveva per l’omicidio di Ursula.

La Salmeron si mostra indignata di fronte a queste accuse e Felipe prende prontamente le sue difese. Nel frattempo, Santiago origlia la conversazione tra Mendez e Felipe. L’uomo capisce che è arrivato il momento di fuggire da Acacias. E mentre Genoveva viene arrestata, Israel prepara le valigie per lasciare per sempre il ricco quartiere spagnolo. L’unica a rendersi conto della fuga è Marcia, la quale lo becca proprio mentre sta preparando i suoi oggetti personali.