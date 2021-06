Una Vita Julio è figlio di José, mistero sulle telefonate: ecco cosa nasconde

L’attenzione del pubblico di Canale 5 durante le prossime puntate di Una Vita verrà catturata da Julio, lo straniero arrivato da poco ad Acacias. Il ragazzo genera subito non pochi sospetti. In particolare, Emilio si confronta con Antonito e José Miguel, ai quali fa notare che il forestiero potrebbe avere in mente un piano di vendetta. Le sue continue domande sui Dominguez preoccupano il Pasamar, soprattutto perché non può dimenticare quello che è accaduto a Bellita con Alfonso Carchano e sua moglie Margarita.

Così inizia a indagare, generando ulteriori sospetti in José Miguel. Quest’ultimo decide finalmente di agire e di avere un confronto diretto con Julio, il quale fa una confessione sconvolgente: è il suo figlio illegittimo. Inizialmente il Dominguez non reagisce bene alla notizia. La sua indifferenza fa soffrire Julio, che viene poi rassicurato da Emilio, l’unico a cui José rivela la verità. Nel frattempo, inizia ad avere dei sospetti Cinta, la quale viene messa al corrente della situazione dal fidanzato.

Dubbiosa e soprattutto sconvolta, la giovane cantante si reca a chiedere spiegazioni allo stesso Julio, che conferma tutto. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che José Miguel si scusa con il ragazzo e quando scopre che ha intenzione di partire, lo convince a restare ancora qualche giorno ad Acacias. Nonostante ciò, non si sente ancora pronto a confessare tutto a Bellita. Cinta continua a mantenere il segreto e tenta di scoprire come potrebbe reagire la madre. Ramon, invece, consiglia a José di assicurarsi che Julio sia davvero suo figlio.

Più volte, il Dominguez rischia di essere scoperto da Bellita e, intanto, Julio quando rimane solo fa una misteriosa chiamata a uno sconosciuto! Cos’altro nasconde il figlio di José Miguel? Il mistero si infittisce quando scrive un telegramma, chiedendo la presenza di questa persona nel quartiere spagnolo. In realtà, José si mette in contatto con Alodia, sua cugina di primo grado.

Il motivo? Pensa bene di permettere alla ragazza di trovare lavoro come domestica nella casa dei Dominguez. Dopo la partenza di Arantxa, Bellita è alla ricerca di una nuova cameriera. Ma bisogna prestare comunque attenzione, perché Julio e Alodia nascondono un altro segreto alla famiglia Dominguez!

La giovane, interpretata da Abril Montilla, diventa un volto fisso della soap opera spagnola. Dunque, i telespettatori impareranno a conoscerla. Ovviamente prima deve superare il colloquio con Bellita Del Campo. Nessuna sembra riuscire a soddisfare le aspettative della cantante, dopo la partenza di Arantxa, che ha deciso di accettare la sua eredità.