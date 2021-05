Una Vita anticipazioni: Cinta scopre che Julio è suo fratello, la reazione

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita viene fuori una verità sconvolgente su José Miguel. Con l’uscita di scena di Margarita e di Carchano, la famiglia Dominguez può tornare a respirare. Ma i problemi, come accade sempre ad Acacias, sono dietro l’angolo. Ben presto, un giovane riesce ad attirare l’attenzione di Emilio, il quale inizia ad avere non pochi sospetti. Scendendo nel dettaglio, il Pasamar nota che il nuovo arrivato, Julio, pone continue domande sui Dominguez. In effetti, il ragazzo cerca continuamente informazioni su Bellita, Cinta e José Miguel.

Emilio non può non pensare al peggio e così decide di affrontare Julio. Quest’ultimo, però, giustifica la sua forte curiosità rivelando di essere un ammiratore di Bellita. Nonostante abbia ricevuto questa giustificazione, il figlio di Felicia non riesce a non avere dei sospetti, tanto che inizia a pensare che Julio stia progettando qualcosa contro i Dominguez. Decide così di chiedere consiglio al suo amico Antonito, che intanto si ritrova in una situazione davvero difficile. Infatti, ben presto, il pubblico vedrà il Palacios ricevere una sfida a duello da Ildefonso!

Emilio non sa proprio cosa fare e così rivela a José tutti i suoi sospetti su Julio. Secondo le anticipazioni di Una Vita, il Dominguez non si tira indietro e, spaventato per la sua famiglia, sceglie di affrontare anche lui il nuovo arrivato. Dopo quanto accaduto con Margarita e Alfonso, José Miguel teme che qualcuno possa cercare vendetta. Così si fa avanti e chiede spiegazioni a Julio, il quale finalmente confessa la verità: è il suo figlio illegittimo. L’aspirante attore non riesce a credere alle sue parole e, inizialmente, ha una reazione fredda e distaccata.

Questo suo atteggiamento fa restare molto male Julio, che è giunto ad Acacias con il solo scopo di conoscerlo. Nel frattempo, José decide di rivelare a Emilio cosa ha appena scoperto. Il Pasamar, dopo aver saputo la verità, cerca invece di rassicurare Julio, a cui consiglia di essere più comprensivo. José sta per confessare la verità anche a Ramon, ma viene a sapere che i servi sanno già tutto! Intanto decide di farsi vedere in pubblico con Julio, che si stabilisce ad Acacias.

Il loro segreto, però, inizia a generare dei sospetti in Cinta. Ed ecco che Emilio le confessa tutto quello che sa! Sconvolta, la giovane cantante si reca alla pensione per avere conferme direttamente da Julio. Quest’ultimo, ovviamente, non può non confermare quello che le ha appena rivelato Emilio.

A questo punto, Cinta confessa a José di essere a conoscenza della verità. La ragazza continua a essere scioccata per la notizia e tenta di capire come reagirà sua madre. Infatti, sonda il terreno chiedendole cosa pensa dei bambini che nascono fuori dal matrimonio.