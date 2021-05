Una Vita, José scopre di avere un altro figlio: la reazione delude

José Miguel nelle prossime puntate di Una Vita fa una scoperta che lo lascia letteralmente senza parole. Ebbene, l’aspirante attore di teatro scopre di avere un figlio illegittimo! Il tutto accade quando ad Acacias arriva un giovane misterioso, Julio. Interpretato da Adrián Reyes, il ragazzo fa subito capire di essere interessato alla famiglia Dominguez. Infatti, fa continuamente domande su Bellita, Cinta e José. In particolare, sembra interessato a conoscere le prime due. Emilio inizia ad avere dei sospetti su Julio, in quanto nota il suo forte interesse per la famiglia della sua amata.

Il Pasamar decide di indagare e di scoprire la verità sull’arrivo di Julio ad Acacias, tanto che gli sta col fiato sul collo. Addirittura teme che il nuovo arrivato stia progettando qualcosa contro i Dominguez. A questo punto, decide di affrontarlo, chiedendogli cosa vuole dalla famiglia della sua fidanzata. Julio non rivela la verità a Emilio, ma gli fa sapere che è un grande fan di Bellita Del Campo, tanto che vorrebbe conoscerla. Il Pasamar non resta convinto da questa spiegazione e cerca aiuto al suo amico Antonito. Non solo, sente di dover rivelare i suoi sospetti a José. Quest’ultimo appare abbastanza preoccupato.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che, temendo che possa accadere qualcosa alla sua famiglia, il Dominguez affronta Julio e così scopre la verità: è il suo figlio illegittimo! Questo è per José un momento davvero importante, che però lo sconvolge parecchio. Il marito di Bellita resta pietrificato di fronte a questa confessione e non sa proprio come reagire. Decide di parlarne con Emilio, a cui ovviamente chiede discrezione. Infatti, per ora José non vuole che Bellita e Cinta sappiano cosa sta accadendo. Nel frattempo, Julio appare molto ferito per come José l’ha trattato. Probabilmente, il ragazzo si aspettava un altro tipo di reazione da parte del padre.

È giunto ad Acacias proprio per fare la sua conoscenza e non pensava che sarebbe stato trattato in questo modo. Julio si sfoga poi con Emilio, il quale gli consiglia di essere comprensivo. Nel frattempo, la famiglia Dominguez sta affrontando un altro problema abbastanza triste. Arantxa riceve una notizia spiazzante dal suo paese: la zia è morta e ha lasciato a lei e ai suoi cugini una grande eredità. Per accettare, la cameriera basca dovrà fare ritorno a casa sua e vivere sul posto, dove potrà seguire l’azienda insieme agli altri cugini.

Inizialmente decide di non accettare l’eredità, perché non ha alcuna intenzione di lasciare i Dominguez. Rivela la verità solo a Fabiana, che decide di agire alle sue spalle per aiutarla!