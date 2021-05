Una Vita anticipazioni, il segreto di Arantxa: Fabiana agisce alle sue spalle

Nelle prossime puntate di Una Vita Arantxa riceve una chiamata misteriosa. Cosa sta nascondendo la cameriera basca? Il tutto accade quando Bellita si riprende. Proprio nel momento in cui tutti credono che ormai non ci sia più niente da fare, ecco che la cantante si risveglia. Grande festa in casa dei Dominguez, felici di rivedere la donna tornare in salute. E mentre la Del Campo pensa a come agire con Margarita, dopo aver scoperto la verità, Arantxa riprende la sua relazione con Cesareo. Improvvisamente riceve una telefonata che riesce a turbarla. Non rivela, però, nulla ai Dominguez.

Qual è questo segreto che sta nascondendo Arantxa? L’unica con cui riesce a confidarsi è Fabiana. La cameriera basca scopre che sua zia è morta. Ovviamente, è molto dispiaciuta per questa grave perdita, ma si inserisce una preoccupazione in più. Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni di Una Vita segnalano che Arantxa scopre di essere presente nel testamento della defunta zia. Quest’ultima era proprietaria di un’importante azienda. La cameriera dovrà condividere questa grossa eredità con le altre cinque cugine, ma c’è una condizione. Infatti, si ritrova a dover fare una scelta inaspettata!

Per ereditare la fortuna della defunta zia, Arantxa deve necessariamente risiedere nel territorio basco. Dunque, è costretta a prendere una decisione: restare ad Acacias insieme ai Dominguez oppure iniziare una nuova vita lontano da loro. Inizialmente, la cameriera non riesce a immaginare di vivere separata da José Miguel, Bellita e Cinta, a cui è molto legata. Pertanto, pensa di rifiutare l’offerta e di restare al loro fianco ad Acacias.

Quando si confronta con Fabiana, riflette sul fatto che, accettando l’eredità della zia scomparsa, non avrebbe più nessun tipo di difficoltà economica. Bisogna stare attenti a questa fase della trama, in quanto Fabiana decide di prendere la situazione in mano e di aiutare Arantxa a prendere la scelta giusta. Per arrivare a questo, deve però agire alle spalle della cameriera. Infatti, la madre di Cayetana decide di rivelare tutta la verità a Bellita e Cinta.

Le due Dominguez scoprono così che Arantxa potrebbe rinunciare alla sua eredità per continuare a lavorare in casa loro. Come reagiscono Bellita e Cinta? Ovviamente mamma e figlia, solo all’idea di perdere Arantxa, appaiono dispiaciute. Allo stesso tempo, però, non possono permettere alla cameriera, con cui hanno costruito un legame importante, di rinunciare a una stabilità economica.

Dunque, i telespettatori di Canale 5 vedranno Bellita e Cinta pronte a convincere Arantxa ad accettare l’eredità! In questa fase della trama, inoltre, si inserisce nella vita dei Dominguez il misterioso Julio!