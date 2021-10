Una Vita anticipazioni, Santiago torna: inattesa alleanza contro Genoveva

Il Becerra fa ritorno ad Acacias e inizia così un periodo buio per la Salmeron, che crede di avere la situazione in mano

Ebbene sì nelle prossime puntate di Una Vita Santiago/Israel fa ritorno ad Acacias per compiere la sua vendetta contro Genoveva. Nessuno, inizialmente, si rende conto del fatto che il Becerra sia di nuovo sul territorio spagnolo. Tutti credono che si trovi ancora a Cuba, ma così non è. Improvvisamente la Salmeron avverte che qualcuno la sta spiando e inizia ad avere non pochi timori. Non immagina, però, che il suo inseguitore è proprio Santiago. Tutto ciò accade in un momento importante per la vita di Genoveva.

Quando Felipe si sveglia dal coma non ricorda nulla dell’ultimo periodo. Pertanto, dichiara di non conoscere la Salmeron e continua a odiare Ramon per la morte di Celia. Proprio il Palacios non vuole che l’Alvarez Hermoso venga sconvolto e così tutti evitano di dirgli chi è davvero Genoveva. E mentre Casilda cerca di risvegliare in lui il ricordo di Marcia, la Salmeron prende il pieno potere. Infatti, i due sembrano aver ritrovato la serenità e ora che Felipe non ricorda nulla delle loro lotte, Genoveva sogna un futuro felice con lui.

Non solo, con l’aiuto di Laura, la Salmeron elimina definitivamente Velasco. Ora sembra non esserci più alcun ostacolo, fatta eccezione per Liberto. Quest’ultimo, al contrario di Ramon, vorrebbe mettere in guardia l’amico e appare davvero sconvolto dal fatto che Genoveva stia agendo indisturbata. Ed ecco che, proprio in questa fase della trama, per la dark lady di Acacias 38 arrivano nuovi tormenti.

In particolare, secondo le anticipazioni di Una Vita, Genoveva fa un incubo in cui avviene il ritorno di Santiago. Il Becerra torna davvero nel ricco quartiere spagnolo, questa volta per avere la sua vendetta. Sebbene le abbia mentito più volte, Israel amava davvero Marcia ed è disposto a tutto pur di vedere la Salmeron pagare per i suoi crimini.

Tornando ad Acacias, però, Santiago rischia parecchio. La sua posizione con la legge non è delle migliori, ma questo sembra non interessargli. Nel frattempo, inconsapevole di questo, Genoveva riceve delle minacce anonime. Cesareo, invece, è il primo a incontrare casualmente Israel per le vie del quartiere. Sorpreso, il guardiano gli chiede spiegazioni sul suo ritorno.

Santiago non si ferma di fronte a nulla e continua a spiare la Salmeron, che invita Cesareo a essere vigile. Non solo, Genoveva nutre qualche sospetto sull’amnesia di Felipe. Inizia a credere che l’Alvarez Hermoso stia mentendo per incastrarla. Ha ragione ad avere questi dubbi?

Le anticipazioni segnalano che Santiago e Felipe diventano alleati. Ma non sono soli in questa lotta contro la Salmeron. Al loro fianco ci sono anche Mendez e Laura!