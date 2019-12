Una Vita anticipazioni: Samuel apre gli occhi a Telmo per salvare Lucia

Anticipazioni Una Vita: Samuel e Telmo non più rivali, Lucia sposata con Eduardo

Le anticipazioni di Una Vita annunciano un’importante svolta per il triangolo amoroso composto da Telmo, Lucia e Samuel. Attualmente su Canale 5 stiamo vedendo il prete disposto a tutto pur di mettere in salvo la Alvarado dal gioielliere. Quest’ultimo deve saldare il debito con Batan e intende farlo proprio impossessandosi dell’eredità di Lucia. Come vi abbiamo già anticipato, Samuel arriva sull’altare con Lucia, ma riceve un bel ‘no’. Infatti, vedremo la Alvarado lasciare la chiesa e abbandonare l’Alday in quanto comprende i provare dei sentimenti molto forti nei confronti di Telmo, il quale lascia i suoi abiti sacerdotali. Questo non basta per permettere alla coppia di vivere finalmente serena. Sebbene ci siano le basi per un rapporto duraturo, nel corso delle prossime puntate le strade di Lucia e Telmo si dividono nuovamente. Dopo il salto temporale, troveremo la Alvarado sposata con Eduardo e in compagnia di suo figlio Mateo. Ma dalle anticipazioni sappiamo già che Lucia non è per nulla felice.

Una Vita anticipazioni: Samuel preoccupato per Lucia avverte Telmo

Telmo crede che Mateo potrebbe essere suo figlio e non di Eduardo come dichiara Lucia. Nel frattempo, ad Acacias fa il suo ritorno anche Samuel. Quest’ultimo ha dato alla sua vita una grande svolta: torna sposato con Genoveva. L’Alday va subito a trovare Lucia, la quale però lo avverte che tra loro non ci potrà mai essere un’amicizia. Nonostante ciò, Samuel fa un gesto davvero inaspettato per la Alvarado. Convinto che Lucia sia in pericolo, il gioielliere decide di avvertire Telmo, il suo vecchio rivale. Scendendo nel dettaglio, Samuel cerca di aprire gli occhi dell’ormai ex prete di Acacias, facendogli presente che, in realtà, la Alvarado non è per nulla felice insieme a Eduardo.

Anticipazione Una Vita: Samuel avverte Telmo per salvare Lucia

Samuel avverte Telmo e gli comunica che Eduardo non è un buon marito per Lucia. Infatti, l’uomo si rivela essere una persona violenta e aggressiva. Pertanto, l’Alday ha ragione ad avere delle preoccupazioni al riguardo. Di fronte alle considerazioni fatte dal suo vecchio rivale, Telmo decide di restare ad Acacias per riconquistare il cuore della Alvarado.