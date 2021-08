Una Vita anticipazioni puntate settembre 2021: cosa accade ad Acacias

Nuovi problemi e grandi svolte ad Acacias 38 nelle puntate di Una Vita che andranno in onda a settembre 2021. Le anticipazioni segnalano che il pubblico italiano assisterà alla lunga lotta in tribunale di Felipe e Genoveva, mentre Camino scopre il segreto di Ildefonso. Intanto, in casa Palacios c’è molta tensione, in particolare tra Ramon e Antonito.

Genoveva contro Felipe: Laura cambia le carte in tavola

Genoveva è pronta a tutto pur di distruggere Felipe e, godendo dell’alleanza con Javier Velasco, mette in atto le sue prime mosse. Ruba delle lettere di Marcia e poi fa recapitare all’Alvarez Hermoso dei messaggi. L’avvocato va su tutte le furie, in quanto comprende che dietro le lettere firmate dalla Sampaio c’è proprio la Salmeron.

E mentre Laura scompare da Acacias, Velasco prepara la difesa di Genoveva per il processo. Mendez, intanto, rivela a Felipe di essersi ricordato il momento in cui ha conosciuto per la prima volta Laura, che ha qualche segreto. La Salmeron cerca di passare come vittima e l’Alvarez Hermoso distrugge la sua stessa immagine di fronte alla stampa.

Come se non bastasse, Laura arriva finalmente in tribunale, ma cambia la sua testimonianza, mandando su tutte le furie Felipe!

Camino scopre il segreto di Ildefonso

Marcos confessa il suo amore a Felicia, ancora troppo impegnata a seguire la vita di sua figlia. Questa volta, la ristoratrice teme che tra Camino e Anabel possa esserci più di un’amicizia. La giovane Pasamar, intanto, comprende che c’è qualcosa che non va nel suo matrimonio: Ildefonso non cerca alcun contatto fisico con lei.

Ebbene, nelle prossime puntate di Una Vita, finalmente il marchesino svela a Camino tutta la verità: a causa di un attentato, in guerra è diventato impotente. Marcos e Anabel si trasferiscono, nel frattempo, nella casa di Felipe e arriva ad Acacias Soledad, la nuova domestica. Quest’ultima genera subito non pochi sospetti.

Cinta ed Emilio in dolce attesa, Bellita e José litigano

Arriva una meravigliosa notizia ad Acacias: Cinta ed Emilio diventeranno genitori. Tutti festeggiano e Bellita prende una decisione: deve andare in Argentina per aiutare sua figlia con la gravidanza. José Miguel è contrario e così tornano i litigi in casa Dominguez. I due coniugi si salutano, separandosi.

Bellita, però, fa un passo indietro e non parte per l’Argentina. Raggiunge José, il quale sta già correndo verso di lei. La coppia si promette che non si dividerà più!

Guerre in casa Palacios, la storia del cameo

Antonito decide di entrare in politica, nonostante il parere contrario di Armando. Questa sua decisione porta molta tensione in casa Palacios. Infatti, lui e Ramon iniziano ad affrontarsi pubblicamente. Intanto, le anticipazioni segnalano che il francese Jacques, amico di Armando, è alla ricerca del cameo che sembra essere nelle mani di Susana.

Quest’ultima, però, confessa di averlo regalato a Rosina. Solo in un secondo momento Jacques scopre che Casilda ha il cameo. Successivamente si viene a sapere che questo cameo ha un valore importantissimo che riguarda la pace nel mondo.