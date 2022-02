Una Vita anticipazioni marzo 2022: new entry, un’autopsia, ritorni e addii

Importanti svolte nelle puntate di Una Vita che vanno in onda a marzo 2022. Innanzitutto, le anticipazioni annunciano che Lolita finalmente guarisce, ma deve affrontare l’inaspettata partenza di Antonito. Intanto, arrivano due new entry: Ignacio e Daniela. Ad Acacias vanno avanti le alleanze e Marcos riceve il risultato dell’autopsia di Felicia. Susana, invece, riceve una bella batosta.

Lolita guarisce, Antonito parte per il Marocco

I Palacios sembrano aver perso ogni speranza, in quanto Lolita non dà segni di vita dopo il trattamento di Ramón y Cajal. Ed ecco che finalmente la Casado si risveglia e Antonito festeggia. Subito dopo, la donna mette le cose in chiaro con suo marito. Prima che possa tornare il sereno tra loro, il giovane politico dovrà rispettare un patto. Infatti, Lolita gli fa firmare un contratto. Arrivano presto brutte notizie per la Casado: suo marito deve partire per il Marocco. Inizialmente, è contraria a questa partenza e si oppone con fermezza.

Grazie all’intervento di Susana ci ripensa e decide di lasciare Antonito libero di partire per questa missione diplomatica in Marocco, durante la guerra appena scoppiata in Europa. Quando arriva un telegramma del marito, arrivato in Africa, riesce a calmarsi. Ma Lolita fa più che bene a preoccuparsi e a breve anche Ramon teme il peggio per la vita di suo figlio.

Bellita: problemi con Huertas, arriva il nipote Ignacio

Bellita conosce Jaime Huertas, uno scrittore che si offre di scrivere la sua biografia, da pubblicare insieme al nuovo album. Alodia e José Miguel sono gli unici a conoscere questa verità, ovvero che non sarà la stessa cantante a scrivere il romanzo, come tutti dovranno credere. Ma attenzione perché tra Bellita e Huertas le cose si complicano. I due hanno idee discordanti e José deve cercare di rimediare.

Il Dominguez scopre che una violazione del contratto firmato con lo scrittore potrebbe portarli in tribunale. Dunque, Bellita non può rifiutarsi di pubblicare il romanzo. A questo punto, la cantante torna sui suoi passi e accetta che Huertas prosegua, purché non sia indicato come autore. Improvvisamente, ad Acacias fa il suo arrivo un giovane affascinante, che si rivela essere il nipote di Bellita, Ignacio.

La cantante, non appena lo vede, sviene. Accoglie così suo nipote, che conosce a malapena. Questo dettaglio genera non pochi sospetti in José Miguel. Intanto, Bellita presenta a tutto il vicinato Ignacio, vantandosi dei suoi studi di medicina. Casilda si rende conto che Alodia è molto attratta dal giovane studente.

Aurelio divide Marcos e Anabel, arriva l’autopsia di Felicia

Aurelio porta avanti il suo piano per separare i Bacigalupe. Non solo, Anabel e Miguel si lasciano. Tra i due giovani arriva la rottura, tanto che l’Olmedo decide anche di annullare la sua collaborazione con la società di Aurelio e Marcos. Quest’ultimo non accetta le dimissioni del ragazzo, ma non ottiene il risultato sperato. Miguel trova di nuovo Anabel che si fa consolare dal Quesada e così decide di metterci definitivamente un punto. Nel frattempo, il messicano fa sapere alla giovane Bacigalupe che non c’entra niente con la morte di Carlos Armijo. Le assicura che a ucciderlo fu, in realtà, suo padre.

Marcos e Soledad sono sempre più vicini. Anabel li scopre in una situazione che può essere interpretata facilmente. I due amanti, però, cercano di continuare a nascondere la loro relazione segreta. Dopo di che, il Bacigalupe riceve il rapporto dell’autopsia di Felicia: è morta avvelenata. Non ne parla con nessuno, ma Soledad scopre ben presto tutto. Prima viene scoperta da Anabel mentre rovista tra le carte di Marcos.

Riesce poi a tornare nell’ufficio del Bacigalupe e a scoprire il rapporto dell’autopsia di Felicia. Nel frattempo, Marcos assume Mendez, che ora lavora come investigatore privato, per scoprire chi c’è dietro la morte di sua moglie.

Anticipazioni Una Vita: Miguel sconsolato, arriva Daniela

Miguel deve affrontare la rottura con Anabel e Sabina si accorge della sua sofferenza. Decide così di assumere al ristorante una bellissima cameriera italiana, Daniela. Quest’ultima instaura subito un bel rapporto con il ragazzo. La nuova arrivata rende felice la famiglia Olmedo, come cameriera operosa e cuoca straordinaria. Ci pensa lei a consolare Miguel negli attimi di sconforto per la rottura con Anabel. Ma ben presto tutti loro si rendono conto che Daniela, in realtà, nasconde un segreto.

Susana preoccupata per Armando, l’alleanza di Genoveva e Aurelio

Susana è in serie difficoltà, dopo aver visto sul giornale una foto che ritrae Armando sposato con un’altra donna. Liberto tenta di aiutare sua zia ad avere delle risposte al riguardo. Riceve presto notizie da Parigi: tutto indica che Armando ha effettivamente sposato una principessa. Va avanti l’alleanza tra Genoveva e Aurelio. Nonostante ciò, quest’ultimo guarda con riluttanza la vicinanza della dark lady con sua sorella Natalia.

Si scopre, nelle prossime puntate di Una Vita, che i due perfidi di Acacias hanno in realtà un patto segreto, che riguarda la distruzione di Marcos! Genoveva, però, viene umiliata dal Bacigalupe, che rifiuta ogni sua offerta di affari.

Jacinto nei guai, torna Marcelina

Jacinto sente la mancanza di Marcelina ed è sempre più tentato da Indalecia. Servante si rende conto dell’attrazione che il ragazzo prova per la cugina di sua moglie e cerca di aiutarlo. Anche Fabiana si accorge di ciò che sta accadendo e appare alquanto turbata. Indalecia continua, però, a intrattenere il portinaio, che sembra ormai aver ceduto alla tentazione. Ecco che l’arrivo di Marcelina impedisce loro di andare oltre.