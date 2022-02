Una Vita, Alodia e Ignacio: la domestica nei guai per il nipote di Bellita

Arriva Ignacio il nipote di Bellita ad Acacias nelle prossime puntate di Una Vita. Dopo aver superato non pochi inconvenienti, la cantante si ritrova ad accogliere il ragazzo nel ricco quartiere spagnolo, ma sorgono alcuni dubbi sul suo conto. Infatti, il giovane arriva in modo improvviso e alquanto inaspettato nella vita di Bellita. Quest’ultima non immagina minimamente che il nipote possa farle visita e chiederle ospitalità. La situazione genera non pochi sospetti e il primo ad avere dei dubbi è José Miguel, seguito da Alodia.

Prima di assistere a questa fase della trama, il pubblico vedrà la cantante avere dei problemi con la sua biografia. Lo scrittore che si prende la responsabilità di scrivere il romanzo causa non pochi grattacapi ai Dominguez. Come sempre, a trovare una soluzione ci pensa José Miguel. Chiaramente, nessuno deve sapere che non è Bellita a tenere la penna in mano per scrivere la biografia. Ancora una volta, Alodia si ritrova costretta a tenere nascosti i segreti della famiglia per cui lavora.

Ed ecco che arriva l’affascinante Ignacio ad Acacias 38. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Bellita sviene non appena lo vede. Non hanno alcuna confidenza, in quanto non si conoscono benissimo. Nonostante ciò, la cantante è felicissima di avere qualcuno della sua famiglia d’origine a casa sua. Inoltre, il ragazzo rivela di essere un aspirante medico che deve proseguire i suoi studi in Spagna.

Questo è il motivo per cui dice di essere approdato nel ricco quartiere spagnolo. Mentre Bellita si vanta con i vicini degli studi di suo nipote, José Miguel è abbastanza sospettoso e non ha torto. Come già anticipato, il ragazzo nasconde un segreto. Un po’ tutti coloro che approdano ad Acacias hanno sempre qualcosa da nascondere e Ignacio non è da meno.

La prima a scoprire la verità è Alodia. Quest’ultima becca il nipote di Bellita in cattiva compagnia. Dopo essere stato scoperto in flagrante dalla domestica si sente abbattuto e dimostra di avere delle situazioni da risolvere. Sua zia nota il suo malumore e cerca di scoprire da cosa deriva. Scopre così che il nipote ha problemi di natura economica.

A questo punto, Alodia può essere certa del fatto che José fa bene a diffidare di Ignacio e delle sue notti di studio. In realtà, il ragazzo non si reca a studiare quando esce la sera o a incontrare colleghi di scuola. Le sue serate sono caratterizzate da divertimento e alcol. Ma la domestica non è ancora in grado di smascherarlo.

Un giorno, Ignacio fa ritorno a casa all’alba dal suo “studio” con gli amici. Sia Alodia che Bellita lo beccano quando rientra e lo trovano ubriaco. La domestica è stanca di mantenere questi segreti e così chiede al ragazzo di non portarla più al punto di mentire con i suoi padroni. Ma Ignacio non abbandona le sue notti di baldoria e Alodia si ritrova a dover prendere una decisione!