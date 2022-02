Una Vita, Bellita accoglie il nipote Ignacio: ma qualcosa non torna

Bellita ancora al centro della scena in Una Vita, nelle prossime puntate. La cantante torna finalmente libera di vivere normalmente la sua vita e accoglie Ignacio, suo nipote. In realtà, quando lo vede arrivare resta così sorpresa che perde i sensi! Ma attenzione, perché come ogni new entry di Acacias 38 c’è sempre un mistero da risolvere e qualche segreto da scoprire. Andando con ordine, il ragazzo arriva quando i Dominguez finalmente respirano un po’ di serenità dopo alcune vicende turbolente.

Innanzitutto, le anticipazioni rivelano che Bellita si libera del suo stalker. Può così tornare a vivere serenamente la sua vita e annunciare all’intero quartiere che aveva finto la sua morte. Non è tutto: la cantante decide di scrivere una biografia, ma sceglie di farsi aiutare da uno scrittore Jaime Huertas. Nasconde a tutti i vicini, fatta eccezione per José Miguel e Alodia, che non sarà lei a tenere in mano la penna. Presto, però, si ritrova ad affrontare non pochi problemi a causa di questa decisione.

Successivamente arriva ad Acacias Ignacio, il nipote che conosce a malapena. Non appena lo vede, sviene. Il ragazzo rivela alla zia di essere arrivato nel ricco quartiere spagnolo per proseguire i suoi studi di medicina. Ed ecco che Bellita inizia a vantarsi con i vicini del nipote, annunciandolo come un medico. José Miguel è, invece, molto sospettoso. Il suo arrivo a casa di una zia che non conosce nemmeno può essere così casuale?

Secondo il Dominguez no. Intanto, in soffitta le domestiche scherzano su come Alodia, al contrario, abbia preso bene l’arrivo di Ignacio. Ben presto, Casilda si rende conto che la sua collega è davvero attratta dal giovane studente. Bellita non riesce, però, ad accettare il fatto che José Miguel sia così sospettoso sull’improvviso arrivo di Ignacio nelle loro vite e lo affronta.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che José accetta che Ignacio rimanga in casa loro, ma solo a una condizione: sua moglie deve raccontargli cos’è successo in passato tra lei e la sorella Candelaria. Anche i telespettatori inizieranno a insospettirsi quando noteranno lo strano comportamento del nuovo arrivato. Sta davvero studiando medicina o c’è altro dietro?

Ebbene, Ignacio nasconde qualcosa. Alodia è la prima a beccarlo in cattiva compagnia e comprende che José ha ragione a diffidare di lui. Non solo, il ragazzo inizia a chiedere ingenti somme di denaro a Bellita, affermando che deve acquistare del materiale per l’università. Ma non è così. Secondo le anticipazioni, José scopre i loschi affari che in realtà Ignacio sta mandando avanti alle spalle di sua zia.