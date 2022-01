Una Vita, Bellita ha un altro segreto e finisce nei guai: ecco cosa nasconde

La cantante si ritrova presto in una situazione scomoda: dopo aver finto di essere morta, torna alla sua vita di sempre, ma si presenta per lei un nuovo ostacolo

Bellita non è morta e si nasconde a causa di uno stalker che la sta perseguitando. Nelle prossime puntate di Una Vita, la verità viene a galla e finalmente la cantante può tornare a vivere serenamente la sua vita. Ma quando ciò accade, ecco che la Del Campo dimostra di avere altri segreti da nascondere. Gli unici a conoscenza della verità sono, ancora una volta, Alodia e José Miguel. Al contrario di quest’ultimo, la domestica fatica a mantenere nascosta la realtà dei fatti. Ma qual è questo segreto che Bellita nasconde dopo aver finto di morire?

Innanzitutto, bisogna fare un passo indietro. La prima a scoprire che è ancora viva è Rosina, seguita poi da Susana. Le due amiche di Acacias non credono ai loro occhi quando vedono, in momenti diversi, la cantante in vita. Poco dopo, Bellita decide di uscire da casa sua, in quanto non riesce più a sopportare la sua reclusione, mentre José Miguel è tremendamente preoccupato. In realtà, esce fuori che la Del Campo non dovrebbe preoccuparsi così tanto. La vera identità dello stalker è inaspettata per la coppia.

Quando la verità esce fuori, ecco che Bellita torna alla sua vita di sempre. Ora deve rimettersi in carreggiata e riprendere in mano la sua carriera. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che attende con ansia le composizioni che le consegnerà il grande maestro Benavides. Ma tali colonne sonore non vengono apprezzate molto dalla Del Campo, la quale chiede così al marito di annullare il contratto per il nuovo album. A questo punto, Bellita ha una nuova crisi creativa.

A trovare una soluzione ci pensa, come sempre, José Miguel: dovrebbe fare una compilation. E quando la cantante vede che i vicini accolgono bene questa idea, si dice d’accordo. La situazione cambia quando un editore si offre di scrivere la biografia di Bellita da pubblicare insieme all’album. Ebbene, la moglie di José Miguel accetta la proposta, senza far sapere ai vicini chi davvero maneggerà la penna per scrivere.

Infatti, dovrà passare di fronte a tutti che è Bellita a creare la sua stessa biografia. Una presa in giro ai vicini di Acacias? A quanto pare sì! Questo il segreto che la cantante porta con sé e che le crea non pochi problemi. La Del Campo sfoggia la sua autobiografia di fronte alle sue amiche, mentre Alodia fatica a mantenere segreta la verità dei fatti, ovvero che lei non scriverà neanche una parola!

I problemi arrivano quando Bellita inizia a disapprovare l’atteggiamento dello scrittore, Jaime Huertas. Non sopporta le sue idee e José Miguel non può fare altro che dire all’editore che non ci sarà nessun libro. Jaime non si ferma e cerca di convincere il Dominguez a non perdere questa grande opportunità.

Nelle prossime puntate di Una Vita, José tenta di far riconciliare Bellita e lo scrittore. Le loro posizioni, però, non permettono di trovare alcun punto di incontro. Ed ecco che quando il Dominguez si reca da Jamie per fargli sapere che ormai non c’è più niente da fare fa una scoperta agghiacciante.

Scopre che la violazione del contratto potrebbe far finire lui e sua moglie in tribunale! Bellita, prima di iniziare, firma infatti un accordo con Huertas. Ora non può più tirarsi indietro.

José non può fare altro che fare un passo indietro e convincere la cantante, per evitare che entrambi finiscano in tribunale per essersi rifiutati di pubblicare il romanzo.

Cosa decide di fare Bellita? Ebbene, la Del Campo è costretta ad accettare, purché non venga indicato il nome di Jamie Huertas come autore del libro. Finisce così questa intricata storia?