Una Vita, Bellita esce allo scoperto: un addio ad Acacias, il finto matrimonio

Bellita non è morta e nelle prossime puntate di Una Vita finalmente esce allo scoperto. Cosa sta accadendo in casa Dominguez? José Miguel e Alodia sono appena tornati ad Acacias dal viaggio in Argentina e hanno portato una brutta notizia: la cantante purtroppo è morta. Il terribile annuncio ha inevitabilmente destabilizzato il ricco quartiere spagnolo. Tutti amano la Del Campo e pensare che non farà più ritorno ad Acacias ha gettato in molti nello sconforto. In particolare, Rosina e Susana non hanno chiaramente preso bene la notizia.

Ma non è tutto, le due impiccione iniziano ad avere dei sospetti su José Miguel e Alodia. La Rubio li sente ridere e scherzare in casa e crede che abbiano una relazione amorosa segreta. Oltre ciò, nelle prossime puntate, la moglie di Liberto sospetta che il Dominguez e la sua domestica abbiano ucciso Bellita! Le anticipazioni rivelano che José Miguel non riesce più a sopportare i sospetti di Rosina, tanto che decide finalmente di metterla di fronte alla verità.

Ebbene, la Rubio si ritrova di fronte a Bellita, scoprendo così che non è morta! Inizialmente crede che sia un fantasma e poi scopre come stanno realmente le cose. La cantante si sta nascondendo, poiché in Argentina un uomo misterioso ha iniziato a perseguitarla. Pertanto, le forze dell’ordine hanno consigliato loro di fingere la sua morte e così hanno fatto.

Bellita, però, non riesce più a vivere nascosta dentro le quattro mura del suo appartamento di Acacias 38 e decide di uscire, accompagnata da José Miguel e Rosina. Proprio in questa circostanza, il pubblico noterà un uomo misterioso che li sta spiando. Ma la verità non è quella che i Dominguez credono che sia. Ben presto, scoprono che in realtà non c’è nessuno che vuole fare loro del male.

Finalmente scoprono che lo stalker non ha intenzione di uccidere Bellita. E così la cantante può finalmente uscire libera dalla sua dimora. Nel frattempo, fa il suo ritorno ad Acacias nelle prossime puntate di Una Vita, la loro amata Arantxa.

Cesareo è felice di poter riabbracciare la sua dolce metà dopo tanto tempo, mentre Alodia nutre una certa gelosia vedendo i Dominguez così affezionati a lei. Ecco che il vigilante del ricco quartiere spagnolo decide di andare via insieme ad Arantxa nei Paesi Baschi.

Non ha più intenzione di vivere lontano da lei e così prende questa importante decisione. Prima di lasciare per sempre il quartiere, Cesareo e Arantxa mettono su un finto matrimonio.

Celebrano l’evento come se fosse vero e poi dicono addio ad Acacias. Il pubblico assisterà così all’uscita di scena del vigilante. Intanto, Bellita organizza un incontro con i giornalisti per raccontare la storia della sua falsa morte, uscendo così allo scoperto in modo definitivo.