Una Vita: Bellita non muore, perché si nasconde? Chi è davvero lo stalker

La moglie di José Miguel non muore: in realtà si ritrova nascosta nel suo appartamento di Acacias 38

Nelle prossime puntate di Una Vita, José Miguel torna ad Acacias con una terribile notizia: Bellita è morta. Ma cosa accade davvero alla cantante? Innanzitutto, Rosina inizia a sospettare che il Dominguez abbia una relazione segreta con Alodia. Quando i due tornano ad Acacias senza la Del Campo hanno un atteggiamento molto strano. Infatti, non sembrano poi così sconvolti e addolorati dalla grave perdita. Ed ecco che la Rubio inizia a indagare.

Le indagini della madre di Leonor riescono a spaventare José e Alodia, che decidono di correre ai ripari. Per far sì che Rosina plachi la sua curiosità, evitando così di attirare troppo l’attenzione, il Dominguez le svela la verità: Bellita non è morta. Quando la moglie di Liberto si ritrova di fronte alla cantante resta terrorizzata, in quanto crede che sia un fantasma.

Non appena si riprende, scopre che Bellita si sta nascondendo e ha, pertanto, dovuto fingere la sua morte. Ben presto, anche Susana viene messa al corrente della situazione, mentre Liberto inizia a nutrire qualche sospetto. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che la cantante perde la pazienza, poiché stare chiusa dentro casa la innervosisce.

Ma perché Bellita si nasconde? Soprattutto, da chi si nasconde? Proprio quando José Miguel deve spiegare la verità su ciò che sta accadendo, rivela che sua moglie è in serio pericolo. In effetti, i telespettatori noteranno un uomo che li spia in lontananza, senza che nessuno se ne renda conto ad Acacias.

Come si evince dalle anticipazioni spagnole, Bellita deve mettere in scena la sua morte per fuggire da uno stalker. Mentre si trova in Argentina da Cinta, la cantante inizia a essere perseguitata da un fan, che tenta in tutti i modi di avere un contatto con lei.

Il suo fan con il trascorrere del tempo diventa sempre più insistente, tanto che scelgono di tornare nel ricco quartiere spagnolo per inscenare la sua morte. Ed è proprio questo il motivo per cui José arriva ad Acacias con la terribile notizia.

Nelle puntata successive, il pubblico scoprirà che in realtà la situazione è un po’ diversa, ovvero non è quella che José Miguel e Bellita credono che sia. Infatti, pare che questa persona misteriosa non voglia fare del male alla cantante, ma consegnarle un premio.

Insieme a suo marito, la cantante non sa di aver commesso un gesto che ha un valore importantissimo per il mondo. Dunque, lo ‘stalker’ vorrebbe semplicemente farle sapere questo.