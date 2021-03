Una Vita anticipazioni puntate italiane aprile 2021: cosa accade ad Acacias

Cosa accade ad Acacias 38 nelle prossime puntate italiane di Una Vita? Nel mese di aprile 2021 non mancano i momenti di forte tensione, ma anche di romanticismo. Ovviamente al centro della scena il pubblico troverà ancora Felipe, Genoveva e Marcia. La nuova dark lady di Acacias 38 è pronta a tutto pur di diventare la signora Alvarez Hermoso e, intanto, continua la sua lotta contro Ursula. Quest’ultima, però, non se ne sta con le mani in mano e, inaspettatamente, scopre la verità su Santiago. Nel frattempo, Bellita sembra ormai essere caduta nella trappola di Margarita, mentre tra Maite e Camino c’è aria tesa.

1. Ursula scopre la verità su Santiago

Sebbene Genoveva sembri avere il coltello dalla parte del manico, Ursula non si ferma. L’ex istitutrice si avvale dell’aiuto di Cesar Andrade e in carcere scopre la verità su Santiago. Il vero marito di Marcia, in realtà, è morto. L’uomo che attualmente si trova ad Acacias è il suo gemello e sta, chiaramente, mentendo sulla sua identità. Ma Genoveva è sempre un passo avanti a Ursula. Infatti, scopre che la sua nemica ha parlato con Andrade, attraverso l’avvocato di quest’ultimo, Velasco.

2. Genoveva incinta, Felipe ancora vicino a Marcia

Genoveva confessa a Felipe di avere qualche dubbio su un’eventuale gravidanza. La Salmeron crede di essere incinta. L’avvocato, però, non reagisce bene di fronte alla notizia e si confronta con Liberto. All’amico fa sapere di essere ancora innamorato di Marcia e, dunque, non è pronto ad accettare la gravidanza di Genoveva. Il Seler, però, invita Felipe a prendersi le sue responsabilità e a sposare la Salmeron. Intanto, l’Alvarez Hermoso decide di aiutare Marcia a trovare un lavoro, con l’aiuto di Liberto. Nascondendole che è stato l’avvocato a pensare a tutto, il Soler offre alla Sampaio un lavoro all’Ambasciata del Brasile.

3. Guerra tra Felipe e Santiago, poi l’incidente

Marcia scopre che è stato Felipe a trovarle il lavoro e così pensa bene di ringraziarlo. In questa occasione, l’avvocato le confessa di essere ancora innamorato di lei. Questo momento romantico viene interrotto proprio dall’arrivo di Santiago, il quale perde le staffe. Minaccia l’avvocato che la prossima volta non si scontreranno solo a parole. Quando poi Felipe decide di farsi aiutare da Marcia per il processo contro Andrade, avviene un altro scontro. Santiago becca nuovamente i due insieme e aggredisce l’avvocato di fronte a tutti i vicini. Ed ecco che poco dopo Felipe viene investito da un auto. Tutti i sospetti sul tentato omicidio cadono inevitabilmente su Santiago.

4. Scoppia la passione tra Camino e Maite, ma la relazione è complicata

Tra Maite e Camino scoppia la passione. In particolare, a fare il primo passo è la Pasamar, che si emoziona di fronte al ritratto che le ha fatto la pittrice parigina. Profondamente colpita, Camino bacia Maite. Quest’ultima non reagisce bene, in quanto crede che la loro relazione possa rappresentare un problema ad Acacias. Così, decide di lasciare il quartiere. Camino appare triste di fronte alla partenza della pittrice e tutti lo notano. Non sanno, però, che la Pasamar si sta innamorando di Maite. La donna fa poi ritorno nel quartiere e si riconcilia con Camino, ma non tutto va nel migliore dei modi.

5. Margarita trama contro Bellita, Emilio chiede a Cinta di sposarlo

Margarita continua a tramare contro Bellita, avvelenandola. Il malessere della cantante diventa sempre più evidente, tanto che sviene durante una passeggiata con José Miguel. Ovviamente, non sa che dietro al suo problema di salute c’è proprio la sua nuova amica. Margarita, inoltre, porta Bellita al punto di accusare suo marito di infedeltà! Nel frattempo, Emilio chiede a Cinta di diventare sua moglie. La giovane cantante accetta la proposta di matrimonio, ma appare titubante.