Una Vita anticipazioni, Santiago è morto in Brasile: la scelta di Marcia

Finalmente esce fuori la verità su Santiago nelle prossime puntate di Una Vita. A scoprirla è Ursula, dopo i tanti sospetti di Marcia. Quest’ultima, attraverso alcuni importanti dettagli, comprende che l’uomo che si è presentato come suo marito non è chi dice di essere. Come viene svelato questo segreto? A trovare la verità ci pensa Ursula, la quale si reca in carcere da Cesar Andrade. Il trafficante di donne confessa alla Dicenta che il vero Santiago è morto in Brasile. L’uomo che è a fianco di Marcia è un impostore. Si tratta in realtà del fratello gemello di Santiago, Israele Becerra. Intanto, l’uomo chiede alla Sampaio di iniziare una nuova vita insieme a Cuba. L’ex domestica brasiliana non accetta la proposta, in quanto vuole prima conoscere la sua vera identità.

Non appena scopre la verità, la Sampaio soffre e si sente più abbandonata che mai. Nel frattempo, Ursula decide di affrontare Genoveva, a cui rivela quanto scoperto: l’uomo che sostiene di essere il marito di Marcia è un impostore. Se questo segreto uscisse fuori, nulla separerebbe più Felipe e Marcia. Inizialmente la Salmeron fatica a credere alle informazioni che Ursula le ha fornito sull’identità di Santiago. A questo punto, ne parla con il diretto interessato, a cui chiede di essere sincero. Israele, questo il suo vero nome, non ha più scampo e chiede nuovamente a Marcia di andare insieme a Cuba il prima possibile.

Inoltre, decide di togliersi la maschera e di rivelare alla Sampaio la sua vera identità. Dopo ciò, la implora di non abbandonarlo. Infatti, sembra proprio che Israele si sia veramente innamorato di Marcia, durante tutto questo periodo che hanno trascorso come marito e moglie. Ursula tenta, invece, di approfittare di questa situazione per tenere sotto il suo controllo Genoveva, tanto che continua a minacciarla. Felipe, all’oscuro di quanto sta accadendo, non comprende il motivo per cui la Salmeron abbia assunto ultimamente uno strano atteggiamento.

La nuova dark lady di Acacias passa all’azione e si reca da Marcia. Di fronte alla sua rivale, Genoveva dà il peggio di sé e la costringe a mantenere le distanze con Felipe. Subito dopo, la Sampaio scopre che Santiago ha già acquistato i biglietti per Cuba e accetta di partire insieme a lui. Immediatamente, Marcia mette al corrente Lolita della sua decisione. In modo inaspettato, sebbene Israele le abbia mentito per tutto questo tempo, la Sampaio decide di lasciare per sempre Acacias. Ma questa fase della trama non si conclude così, in quanto Genoveva affida a Velasco un incarico misterioso!