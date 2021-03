Anticipazioni Una Vita: chi vuole uccidere Felipe? Santiago arrestato

Cosa accade nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5? Ebbene le anticipazioni italiane annunciano che Felipe lotta tra la vita e la morte! Il tutto accade dopo che Santiago becca Marcia e l’avvocato insieme nella pensione. Qui l’uomo aggredisce l’Alvarez Hermoso di fronte a tutti i vicini e lo minaccia di morte. Dopo di che, costringe la moglie a non accettare il lavoro all’ambasciata. Intanto, Genoveva si sente tradita e accusa Felipe di non aver mai dimenticato Marcia. E mentre prepara la sua dichiarazione per il processo contro Andrade, la Salmeron gli comunica di essere ormai certa della sua gravidanza. Subito dopo questa confessione, nel centro di Acacias, Felipe viene investito da un’auto!

L’avvocato si sta recando in tribunale per testimoniare nel processo contro Andrade, ma viene travolto improvvisamente da un’auto. Di fronte all’incidente, i vicini cercano subito un medico che possa aiutare Felipe. Quest’ultimo viene così trasferito in ospedale, ma le notizie sulla sua guarigione non sono positive. Tutto il quartiere è preoccupato per la salute dell’avvocato, soprattutto Marcia e Genoveva. Ma chi investe l’Alvarez Hermoso? Mendez ha già un primo sospettato. Intanto, Casilda e Fabiana tentano di impedire alla Sampaio di recarsi in ospedale. Anche Genoveva ha dei sospetti sul colpevole dell’incidente. La dark lady si scaglia contro Ursula, convinta che ci sia il suo zampino dietro quanto accaduto.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Mendez, invece, si presenta alla pensione e arresta Santiago! Felipe fortunatamente si sveglia e riprende conoscenza. Dopo di che, il commissario riceve una prima dichiarazione da Santiago, che viene trasportato nella stazione di polizia. Non solo, Mendez decide di far visita ad Andrade, per scoprire se è legato all’incidente. Sembra chiaro che dietro tutto questo ci sia proprio lo zampino del malvivente!

Convinta dell’innocenza del marito, Marcia decide di fornirgli intanto un alibi. Ed ecco che Felipe guarisce e può finalmente tornare a casa. Quando la Sampaio viene a conoscenza del suo ritorno, decide di intrufolarsi nel suo appartamento per vederlo. Successivamente si reca in prigione per far visita a Santiago, ma si ritrova faccia a faccia con Andrade! Un momento difficile quello che si ritrova ad affrontare Marcia, visto che l’uomo le ha provocato molto dolore in passato.

Proprio grazie all’intervento di Felipe, è riuscita a liberarsi dalle grinfie del trafficante di donne. Ma sembra che ancora la Sampaio sia costretta ad avere a che fare con l’uomo, che è a conoscenza di vari segreti sul suo conto. Quando i dubbi sull’identità di Santiago si fanno più forti, è proprio Andrade a fornirle le risposte che cerca!