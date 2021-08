Una Vita anticipazioni puntate agosto 2021: cosa accade ad Acacias

Cosa accade negli episodi che andranno in onda nelle prossime settimane: Genoveva entra ed esce dal carcere e poi perde il bambino; Cinta ed Emilio lasciano Acacias mentre Camino è sempre più infelice; ad Acacias arrivano delle new entry

Nel mese di agosto 2021 ad Acacias avvengono delle svolte e iniziano nuove guerre. Con nuovi arrivi, matrimoni e arresti le prossime puntate di Una Vita sono caratterizzate da interessanti colpi di scena. Ancora al centro della scena ci sono Felipe e Genoveva, i quali danno inizio a una lotta infinita. Intanto, il quartiere spagnolo celebra ben due matrimoni.

Genoveva e Felipe, inizia la guerra: lei perde il bambino e giura vendetta

Continuano le indagini di Mendez sull’omicidio di Marcia e viene arrestato Cesareo. A prendere le sue difese ci pensa Felipe, sempre più convinto che dietro tutto ci sia proprio Genoveva. Ed ecco che, quando il guardiano viene rilasciato, la Salmeron finisce in prigione. Qui cerca di convincere Felipe che non è lei l’assassino, ma senza ottenere i risultati sperati.

Improvvisamente, l’Alvarez Hermoso riceve una misteriosa lettera da Cuba. A scrivergli è Santiago, il quale lo lascia senza parole. Nel frattempo, Genoveva scopre il segreto di Laura e, durante un colloquio in carcere, glielo fa sapere. Il suo obbiettivo ora è portare dalla sua parte la domestica. Poco dopo, la Salmeron viene rilasciata.

Torna ad Acacias a testa alta, ma non viene accolta da Felipe nel migliore dei modi. L’avvocato le fa leggere la lettera scritta da Santiago. Leggendo queste parole, Genoveva perde i sensi e cade a terra. Dopo essere stata ricoverata in ospedale, la Salmeron ha una grave crisi e perde il bambino. Il medico lo fa sapere a Felipe, che non sa come darle questa notizia.

Quando scopre cos’è accaduto, Genoveva reagisce male e giura vendetta contro l’Alvarez Hermoso. Inoltre, trova il suo primo alleato, Velasco.

Camino scompare prima delle nozze, Cinta ed Emilio lasciano Acacias

Camino è pronta a convolare a nozze con Ildefonso, in quanto accetta la sua proposta. Felicia è entusiasta, ma Emilio no. Il giovane Pasamar è consapevole del fatto che sua sorella non si stia sposando per amore, tanto che non prende parte neanche alla festa di fidanzamento. E mentre Cinta è felice di organizzare il suo matrimonio, Camino appare triste e amareggiata.

Addirittura scompare, per poi tornare ad Acacias proprio quando Felicia ed Emilio intendono chiamare la polizia. Intanto, fa il suo ritorno nel quartiere Arantxa. Secondo le anticipazioni di Una Vita delle puntate di agosto 2021, l’ex domestica dei Dominguez torna per assistere alle nozze di Cinta. Si celebrano così due matrimoni ad Acacias.

Intanto, Bellita instaura un bel rapporto con Julio, dopo quanto accaduto. Arantxa va via e subito dopo i Dominguez e tutto il quartiere devono salutare anche Cinta ed Emilio. Dopo il matrimonio, la coppia parte per la tournée in Argentina.

Marcos corteggia Felicia, Camino conosce Anabel

I telespettatori italiani, nei prossimi giorni, conosceranno i Bacigalupe, Marcos e Anabel. Padre e figlia arrivano ad Acacias con dei segreti. Il primo a giungere a sorpresa nel quartiere è Marcos, il quale si reca immediatamente da Felicia, sua vecchia conoscenza. L’uomo inizia a corteggiare la ristoratrice e chiede più informazioni a Susana.

Il suo comportamento lusinga Felicia, ma allo stesso tempo la disturba. In questo momento, è preoccupata per Camino, che non appare per nulla felice dopo essersi sposata. Infatti, avvengono tra loro delle discussioni. Felicia si sente, però, in colpa e recupera i biglietti per il concerto che Marcos le ha regalato e che ha gettato via.

Si reca all’evento ma non c’è traccia del Bacigalupe, che il giorno dopo torna ad Acacias con una ragazza. Felicia si ingelosisce e poi scopre che si tratta di Anabel, la figlia. E mentre la ristoratrice frequenta Marcos, Camino fa la conoscenza della nuova arrivata, con cui instaura sin da subito un bellissimo rapporto.

José Miguel vuole lasciare Acacias, arriva il principe Izem

José Miguel vuole lasciare Acacias dopo la partenza di Cinta. L’attore vuole seguire Golden negli Stati Uniti, ma Bellita non ha intenzione di partire. Non lo dice apertamente al marito, ma tenta – con l’aiuto di Alodia – di fargli cambiare idea. Finalmente José, che conosce molto bene sua moglie, comprende tutto. Ed ecco che le fa sapere di aver cambiato idea: sarà suo figlio Julio a partire insieme a Golden.

Rosina e Liberto, invece, hanno altri tipi di problemi da risolvere. La loro casa si allaga a causa di un guasto e così sono costretti ad accettare la proposta di Servante di alloggiare nella pensione. L’ex portinaio è certo che, ospitando due signori, la sua attività possa conquistare più notorietà. Ben presto, Fabiana perde la pazienza a causa dei continui lamenti di Rosina.

Nel frattempo, Casilda riceve dei telegrammi misteriosi. Dopo di che, chiede ai Seler di poter partire per qualche giorno. Fa ritorno ad Acacias e rivela solo a Fabiana la verità. Nel quartiere arriva il principe Izem, che vuole a tutti i costi sposarla! Intanto, Ramon decide di entrare in politica.