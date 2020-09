Una Vita anticipazioni italiane ottobre 2020: una morte e un fidanzamento

Le anticipazioni di Una Vita del mese di ottobre 2020 annunciano grandi cambiamenti ad Acacias 38. Il pubblico di Canale 5 assisterà a un omicidio! Scendendo nel dettaglio, a morire è Alfredo Bryce! Si chiude così una fase della trama abbastanza complicata per i vicini. A provocare la morte del banchiere è Genoveva! Quest’ultima decide di mettere fine alla vita del marito, fortemente convinta che potrà così vivere serenamente la sua storia d’amore con Felipe. Un uomo si introduce nella loro abitazione e, dopo uno scontro, spara con una pistola contro Alfredo! La Salmeron si ritrova, per la seconda volta, vedova. Questa volta, però, la nuova dark lady di Acacias non appare per nulla disperata, anzi. La morte di Samuel l’ha profondamente cambiata, ma quello che accede ad Alfredo rappresenta una sua ‘vittoria’. Non è, dunque, una situazione spiacevole per Genoveva, che sin da subito ha fatto intendere di non essere innamorata del Bryce. Il loro, infatti, non è mai stato un matrimonio basato sull’amore, bensì sulla vendetta che la Salmeron ha voluto preparare ai danni dei vicini. Ma Felipe riesce a distruggere i suoi sogni nelle prossime puntate italiane!

Una Vita anticipazioni ottobre 2020: Alfredo Bryce muore, Genoveva umiliata da Felipe

Genoveva fa uccidere Alfredo, ma non ottiene in realtà ciò che desidera. Felipe, dopo aver raggiunto il suo scopo, fa sapere alla Salmeron che l’ha solo usata! Il suo obbiettivo era quello di permettere ai suoi amici di riavere il loro denaro – perso a causa della truffa del Banco Americano. Dunque, l’Alvarez Hermoso mette in chiaro la situazione con Genoveva, rivelandole che non ha mai provato dei sentimenti nei suoi confronti. Una vera e propria umiliazione per la Salmeron, i cui dispiaceri non sono finiti qui. La dark lady scopre che, in realtà, Felipe ha scelto di rendere ufficiale la sua relazione con Marcia e di riassumere in casa sua Agustina. Una notizia sconvolgente per Genoveva, che si allea con Ursula! Intanto, Cinta ed Emilio continuano a combattere per il loro amore. Ad aiutare la Dominguez a trovare una soluzione per liberare il ristoratore dal ricatto di Ledesma, ci pensa Antonito.

Rosina perdona Liberto, Ramon e Carmen pronti a sposarsi: anticipazioni italiane Una Vita ottobre 2020

Mentre Emilio è ormai rassegnato al matrimonio con Angelines, Rosina si prepara a lasciare Acacias. La Rubio fa sapere a Liberto che ha intenzione di raggiungere sua figlia Leonor in Portogallo. Ovviamente, il Seler cade nella disperazione più totale. L’uomo, attraverso una lettera, fa capire a Susana che sta pensando al suicidio e poi sparisce nel nulla. Ed ecco che Rosina riesce a ritrovare il marito al lago. Qui la Rubio decide finalmente di perdonare Liberto, tanto che tornanoo insieme ad Acacias. Nel frattempo, Ramon e Carmen organizzano il loro matrimonio!