Una Vita anticipazioni italiane marzo 2021: una gravidanza, vendette

Cosa accade nelle trame di Una Vita del mese di marzo 2021: le anticipazioni italiane annunciano momenti di forte tensione, ma anche grandi cambiamenti ad Acacias 38. Come sempre, al centro della scena il pubblico ritroverà Felipe, Genoveva, Marcia e Santiago. I primi due, sempre più vicini, vengono beccati da Marcia in un momento di passione. La Sampaio non reagisce bene, tanto che vuole lasciarsi morire durante una crisi respiratoria. Santiago, fortunatamente, le salva la vita. Successivamente Felipe tenta di riavvicinarsi a Marcia, sicuro che i suoi sentimenti per lei non si siano mai spenti. La donna, però, lo tratta in modo freddo, accusandolo di essersi gettato tra le braccia della sua rivale. Ma non finisce qui, perché agli occhi di tutti ormai Felipe e Genoveva appaiono come una coppia.

A questo punto, la Salmeron propone all’avvocato di rendere ufficiale la loro relazione. L’Alvarez Hermoso, però, tentenna in quanto sa di essere ancora innamorato di Marcia. Genoveva lo sorprende rivelandogli improvvisamente che crede di essere incinta. Ursula è sempre più instabile mentalmente e, nelle puntate in onda a marzo 2021, inizia una vera e propria guerra con Genoveva! Dopo aver immaginato di vedere Cayetana, la Dicenta agisce e si mette in contatto con Cristobal, l’uomo che uccise Samuel Alday. Proprio l’assassino custodisce un segreto di Genoveva, che potrebbe rovinarle i piani.

Ma la Salmeron non se ne sta con le mani in mano, anzi. Mette Ursula contro tutti i vicini, facendo uscire fuori alcuni dei suoi segreti. Gli abitanti del posto si scagliano contro l’ex istitutrice, obbligandola a lasciare il quartiere. E mentre Emilio pensa a chiedere in sposa Cinta, Bellita riesce ad avvicinarsi a Margarita, la moglie di Alfonso Carchano. Avendola trovata in cattive condizioni, decide di aiutarla facendole recapitare del cibo. La donna, però, reagisce male. Ciò non ferma la cantante, che si sente in colpa per la situazione economica in cui vive Margarita. Ma non è tutto come sembra!

Intanto, le anticipazioni di Una Vita si concentrano su Maite e Camino. La pittrice parigina, nipote di Armando, crea scandalo nel quartiere con il suo stile di vita. La giovane Pasamar vuole prendere le lezioni di disegno dalla nuova arrivata, ma Felicia non le dà il permesso. Dopo varie discussioni, Camino riesce a convincere sua madre a frequentare lo studio di Maite per imparare a disegnare. Il rapporto tra maestra e alunna, ben presto, si trasforma in qualcosa di più importante! Intanto, per le vie di Acacias i pettegolezzi si fanno sempre più forti.