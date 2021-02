Anticipazioni Una Vita: Bellita trova Margarita, ma non è tutto come sembra

La madre di Cinta riesce finalmente a trovare la moglie di Alfonso Carchano, con cui ha inizialmente non pochi problemi; ma la cantante non sa ancora che sta cadendo in una trappola

Bellita riesce a trovare Margarita nelle prossime puntate di Una Vita? Le anticipazioni segnalano che la cantante raggiunge il suo obbiettivo, quando riceve l’indirizzo della donna, la moglie di Alfonso Carchano. A questo punto, la madre di Cinta si reca a casa di Margarita, senza informare la sua famiglia. La donna reagisce molto male quando si trova di fronte alla cantante, tanto che la caccia dalla sua abitazione e la incolpa della sua disgrazia. La Del Campo confessa poi ad Arantxa quanto accaduto. Bellita ora si sente in colpa, in quanto ha visto Margarita in brutte condizioni. Decide così di non restare con le mani in mano e inizia a mandare di nascosto il cibo alla sua vecchia collega, il tutto anonimamente. Il suo gesto, però, genera una dura reazione nella signora Carchano, che si reca nell’appartamento dei Dominguez per restituire il cibo.

Non solo, cerca di costringere Bellita a dire la verità su quanto sta accadendo, facendo notare il suo rimpianto per essere stata la colpevole indiretta della fine della sua carriera di cantante. Non solo, Margarita rifiuta la carità della moglie di José, che si sente ancora peggio. Nonostante ciò, Bellita non si arrende e cerca nuovi modi per aiutare la donna. In particolare, decide di organizzare un concerto di beneficenza ad Acacias: i soldi ricavati andranno proprio a Margarita. In questo modo spera di ottenere il suo perdono. Per l’occasione, finalmente torna a esibirsi Cinta, con un nuovo numero. Inizia così il concerto, ma senza la presenza della moglie di Carchano.

La donna sorprende Bellita giungendo sul posto all’ultimo momento. A esibirsi tocca anche alla Del Campo. Durante la sua esibizione, Margarita cade a terra svenuta. Ovviamente, la madre di Cinta fa di tutto per aiutare la donna, che però improvvisamente scompare senza lasciare traccia. Di fronte alla sua improvvisa sparizione, Bellita inizia a preoccuparsi. Riesce a trovarla all’indirizzo dove si è presentata inizialmente e le propone di diventare amiche. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Margarita accetta, ma qualcosa non torna. Infatti, sin da subito sembra chiaro che abbia un segreto.

Le due iniziano così a coltivare la loro amicizia e Margarita confessa a Bellita che Alfonso, suo marito, l’ha abbandonata per una giovane attrice. Ma il pubblico deve prestare attenzione a questa fase della trama, poiché la Dominguez non dovrebbe affatto fidarsi della sua vecchia collega, la quale è in realtà desiderosa di ottenere finalmente la sua vendetta. Suo marito ha già tentato di vendicarsi contro la cantante, ma è finito in carcere. Dunque, ora Margarita tenta l’impossibile per raggiungere questo scopo!