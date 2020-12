Una Vita anticipazioni italiane dicembre 2020: cosa accade ad Acacias

Nel quartiere spagnolo avvengono non pochi colpi di scena nelle puntate in onda nell’ultimo mese di quest’anno; protagonisti sono ancora Felipe e Marcia, ma anche Emilio, Cinta e il resto degli abitanti

Cosa accade ad Acacias nel corso delle puntate di Una Vita in onda a dicembre 2020? Sono diversi i colpi di scena a cui il pubblico di Canale 5 assisterà in questo mese. In particolare, l’attenzione dei telespettatori non potrà focalizzarsi su Felipe, Marcia e Genoveva. La domestica brasiliana è scomparsa poco prima di prendere parte alla sua festa di fidanzamento. Inizialmente l’avvocato ha quasi creduto che la Sampaio avesse abbandonato il quartiere spagnolo di sua spontanea volontà, poiché spaventata all’idea di diventare la signora Alvarez Hermoso. Ma con il passare dei giorni, Felipe ha iniziato ad avere una visione più chiara di ciò che potrebbe essere accaduto alla sua amata. A dargli una mano ci pensa Mauro, il quale capisce che dietro la scomparsa di Marcia ci sono Ursula e Genoveva! Ed ecco che nelle prossime puntate, proprio il San Emeterio riesce a trovare il nascondiglio del rapitore della Sampaio, Cesar Andrade.

L’ex ispettore di Acacias mette in atto un piano per riuscire a incastrare il malvivente e per riportare Marcia tra le braccia di Felipe. Scendendo nel dettaglio, finge di essere un uomo interessato all’acquisto delle donne di Andrade. Ma l’Alvarez Hermoso, che arriva sul posto in modo improvviso, rischia di rovinare il piano! Fortunatamente, Mauro mantiene la calma e riesce a presentare Felipe come un suo braccio destro. Con il tempo, la situazione appare sempre più complicata, tanto che l’Alvarez Hermoso rischia di perdere la pazienza. In particolare, ciò accade quando l’avvocato scopre che Mauro è sempre stato d’accordo con Mendez. Insieme vorrebbero arrestare, una volta per tutte, Andrade. Secondo Felipe questo piano potrebbe causare solo problemi. Pertanto, decide di agire da solo e di chiedere ad Andrade di vendergli Marcia!

Ovviamente riveste un ruolo importante in questa fase della trama Genoveva, diventata ormai una grande protagonista. La Salmeron cerca di conquistare la fiducia di Felipe e riesce nel suo intento! Continua a essere al centro della scena la storia d’amore di Emilio e Cinta. I due innamorati devono ancora affrontare la presenza di Ledesma, pronto a convolare a nozze con Felicia. Godendo ora dell’aiuto di José, a cui ha raccontato tutta la verità, il giovane ristoratore mette in atto un folle piano. Inizialmente lascia Acacias per trovare un dettaglio del passato con cui poter ricattare Ledesma, dopo di che riesce finalmente a eliminarlo. Entrando nel dettaglio, Emilio dà vita a uno scontro fisico con Copernico all’interno del suo ristorante. Il giovane cade a terra privo di sensi e Ledesma, convinto di averlo ucciso, fugge via da Acacias.

Finalmente Emilio e Cinta possono vivere serenamente la loro storia d’amore. A questo punto, il Pasamar ufficializza la sua relazione con la Dominguez. Intanto, quest’ultima, insieme a Camino, inizia a interessarsi al mondo del cinema! Le anticipazioni annunciano che a dicembre 2020 il pubblico assisterà a un momento di pace in casa Palacios. Fortunatamente, Lolita e Carmen riescono finalmente a tornare ad avere il rapporto sereno di un tempo.