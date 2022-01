Una Vita anticipazioni febbraio 2022: ecco cosa succede ad Acacias

Cosa accade nelle puntate di Una Vita che vanno in onda a febbraio 2022? Le anticipazioni segnalano che arriva l’addio per Lolita e Antonito. Quest’ultimo, però, continua a lottare per salvarla. Intanto, Felipe lascia Acacias e Genoveva inizia un’amicizia con i Quesada. Arantxa torna nel quartiere e molto altro accade nel ricco quartiere spagnolo.

Lolita lascia Antonito dopo il tradimento

Antonito rivela a Carmen e Ramon che Lolita gli ha chiesto di lasciare la loro casa e che accetta di andarsene. La Casado si mostra dura di fronte a suo marito, per poi crollare non appena lui se ne va. Il piano dei Quesada non va a buon fine o almeno non va come loro avevano sperato. Così decidono di metterne in atto un altro, che invece ha il risultato da loro sperato. Antonito va a ritirare le sue cose a casa e proprio in quel momento si presenta Natalia, che inizia il suo gioco di seduzione.

Invece, Aurelio fa in modo che Lolita torni a casa in quell’istante e becchi suo marito lasciarsi andare alla passione! Mentre il messicano è felicissimo per come è andato a termine il piano, Natalia dimostra di non essere per nulla orgogliosa di ciò che ha fatto. Intanto, Lolita ha un mancamento di fronte alla squallida scena e finisce per essere ricoverata in ospedale.

Lolita sta morendo, la notizia devasta Antonito

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che la Casado è in gravissime condizioni e i medici non sanno dare delle risposte concrete sul suo caso. Antonito è sopraffatto dai sensi colpa, mentre Carmen gli impedisce di andare in ospedale. Il giovane deputato si reca lo stesso da sua moglie e, credendo che stia dormendo, le dichiara tutto il suo amore.

Subito dopo trova in casa un biglietto che Aurelio aveva inviato a Lolita e inizia a capire di essere caduto in una trappola! Affronta il Quesada, ma non ottiene il risultato sperato. Antonito non si ferma: vuole cercare a tutti i costi di salvare Lolita dalla morte. Quest’ultima, intanto, non sa se perdonarlo e avviene un incontro teso tra loro.

Arriva ad Acacias il dottor Ramos, intercettato dal giovane Palacios. Il medico fa sapere al ragazzo che esiste un trattamento sperimentale che potrebbe salvare Lolita, la quale intanto ha compreso di avere poche speranze. Pertanto, chiede a Ramon e Carmen di prendersi cura di Antonito e Moncho quando non ci sarà più.

Felipe lascia Acacias, Genoveva si avvicina ai Quesada

Felipe e Rosina finalmente riescono a chiarire le loro divergenze. Ma per l’avvocato non torna tutto alla normalità. C’è Genoveva pronta a tutto pur di riconquistare il benestare dei vicini, tanto che organizza una messa in onore di Marcia. L’Alvarez Hermoso si rifiuta di perdonarla e l’accusa nuovamente. Si infiuria quando viene a conoscenza di ciò che sta preparando per ricordare la Sampaio e scoppia così la loro ennesima lite ad Acacias. Ramon e Liberto, a questo punto, invitano il loro amico a mettere fine alla sua guerra, ma lui non li ascolta.

Incoraggiata dal Seler, Casilda decide di parlare con Felipe, a cui fa notare che forse è arrivato il momento di voltare pagina. L’avvocato ripensa alle parole della domestica e decide di prendere parte alla messa in onore di Marcia. Genoveva crede che tra loro possa tornare il sereno, ma lui gli fa subito capire che non è affatto così. Anzi, ha intenzione di lasciare Acacias per qualche tempo e di andare a trovare suo figlio Tano in Austria.

Dopo la partenza di Felipe, Genoveva dimostra di essere particolarmente interessata ai Quesada. Inizia così a instaurare un rapporto di amicizia con Aurelio, anche se vuole anche fare affari con Marcos. Oltre ciò, la Salmeron trova la sua prima pupilla nel quartiere: Natalia. Cerca di mettere in buona luce di fronte ai vicini, anche se ormai la sua immagine è distrutta da ciò che ha fatto ad Antonito e Lolita.

Una Vita anticipazioni: Aurelio cerca di abusare di Anabel

Ancora problemi per Anabel e Miguel. Aurelio tenta di licenziare il ragazzo, ma Marcos si rifiuta di farlo. Non solo, quest’ultimo minaccia il messicano con un tagliacarte. Aurelio si reca da Anabel, approfittando del fatto che Marcos è partito per un viaggio di lavoro. Il Quesada fa assumere della droga alla ragazza e proprio quando sta per abusare di lei, arriva Soledad che lo ferma.

Bellita torna libera, Arantxa fa ritorno ad Acacias

Rosina continua a insospettire insieme ai Dominguez, mentre anche Susana finalmente scopre che Bellita è viva. La cantante è sempre più capricciosa, in quanto è stanca di stare rinchiusa in quelle quattro mura. Liberto è, invece, sospettoso e crede che José Miguel gli stia nascondendo qualcosa insieme a Rosina. A questo punto, il Dominguez accetta che sua moglie esca di casa, sebbene sia pericoloso. Infatti, un uomo li sta spiando in lontananza. Ad Acacias fa il suo ritorno Arantxa, la quale vuole assolutamente incontrare Cesareo.

Sabina e Roberto, la grande rapina salta

Per la grande rapina Roberto ottiene il primo carico di dinamite, ma rischia più volte di essere beccato da Miguel. La coppia Olmedo sogna un futuro felice dopo il colpo che hanno intenzione di mettere a segno, teme però di essere scoperta dal nipote. Sabina e Roberto, inoltre, hanno paura che Miguel possa essere accusato dalla polizia dopo la rapina. Per gli Olmedo si presenta un grande problema: la cantina è stata allagata. Non si tratta di un caso, poiché è proprio Miguel a fermare così il loro crimine.