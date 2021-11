Una Vita anticipazioni dicembre 2021: cosa succede ad Acacias

Nuovi colpi di scena nelle puntate di Una Vita che andranno in onda a dicembre 2021. Le anticipazioni segnalano due new entry e un rapimento. Non solo, i Dominguez lasciano Acacias per raggiungere Cinta in Argentina. Non mancano i problemi per i protagonisti di Acacias!

Felipe e Genoveva vengono rapiti da Santiago

Sebbene abbia qualche timore sull’uomo che la sta spiando, Genoveva appare in pubblico felice e spensierata per il suo ritorno di fiamma con Felipe. Alcuni vicini, però, non digeriscono la situazione che si è creata. A spegnerle il sorriso ci pensa Mendez, il quale decide di interrogarla per portare avanti le indagini sulla morte di Velasco. La situazione per Genoveva si complica quando trova una scatola contenente ritagli di giornale che parlano della morte di Marcia.

Quando Liberto decide di raccontare a Felipe tutta la verità, viene zittito proprio da quest’ultimo. L’avvocato ribadisce che preferisce restare ignaro di ciò che è accaduto con sua moglie in passato. Santiago decide finalmente di annunciare il suo ritorno ad Acacias e confessa a Cesareo di voler vendicare la morte di Marcia. Dimostrando di essere più innamorati che mai, Genoveva e Felipe decidono di fare una seconda luna di miele. Durante il viaggio, però, accade qualcosa di inaspettato: vengono rapiti.

La coppia finisce in una tana, dove Santiago rivela subito di essere il loro rapitore. Il Becerra è disposto a tutto pur di far confessare a Genoveva l’omicidio di Marcia e così inizia a torturare Felipe!

Bellita, José Miguel e Alodia vanno in Argentina

Bellita è sconvolta dal fatto che Cinta sta avendo problemi con la gravidanza e inizia a pensare di dover annullare l’esibizione davanti al re. José Miguel tenta di dissuaderla. Ebbene alla fine i Dominguez decidono di partire e raggiungere la figlia in Argentina. Alodia deve andare con loro, ma ha paura di viaggiare sulla nave! Con l’aiuto di Fabiana e Casilda, la domestica riesce ad affrontare il viaggio dormendo.

Antonito preoccupa Ramon e Lolita, lei sta male

Ramon è infastidito dal comportamento di Antonito, che continua ad approfittare della sua posizione politica di fronte ai servi. Anche Lolita è perplessa e non prende bene il fatto che il marito abbia delle giovani ammiratrici. Improvvisamente la Casado ha un malore e sviene. Successivamente si rifiuta di andare da un medico. Carmen insiste, ipotizzando una gravidanza.

Anticipazioni Una Vita: arrivano Aurelio e Natalia Quesada

Miguel procede con il suo corteggiamento verso Anabel. E, intanto, Roberto e Sabina continuano a mandare avanti le loro misteriose attività all’interno del ristorante. Ed ecco che approdano ad Acacias Aurelio e Natalia Quesada. I due fratelli dimostrano sin da subito di aver condiviso molto con Marcos e Anabel in Messico. Infatti, sono giunti nel quartiere per vendetta.

Quando il Bacigalupe organizza la sua festa con Felicia, per festeggiare con i vicini il loro matrimonio, non invita le due new entry. Ma Aurelio e Natalia rovinano l’evento presentandosi e mettendo un po’ di tensione. In particolare, Miguel si rende conto che c’è qualcosa che non va. Non riceve, però, delle risposte alle sue domande quando ne parla con Anabel.

La presenza di Natalia infastidisce, invece, Lolita. Quest’ultima si rende conto che la nuova arrivata si è avvicinata fin troppo ad Antonito. Non se la prende con lei, ma si scaglia contro suo marito. Dopo ciò, la Casado continua ad accusare dei malori e capisce così di avere un problema di salute serio.

Miguel continua intanto a cercare risposte ai suoi dubbi: cosa accadde tra Anabel e Aurelio in Messico? Le anticipazioni rivelano che per ora il ragazzo non riesce a scoprire la verità. Con il tempo, però, la giovane Bacigalupe decide di aprirsi.