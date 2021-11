Una Vita, Felipe torturato: chi sono gli altri rapitori, orrore per Genoveva

Le anticipazioni parlano di un momento difficile per l’Alvarez Hermoso, che finisce sotto tortura: dietro al rapimento ci sono tre personaggi pronti a smascherare una volta per tutte la Salmeron

Felipe e Genoveva vengono rapiti nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni segnalano che la coppia si ritrova a vivere momenti di grande sconforto. Il tutto accade quando i due decidono di fare una seconda luna di miele. L’Alvarez Hermoso si è svegliato dal coma con un’amnesia: non ricorda nulla degli ultimi anni. Dunque, non sa chi è davvero Genoveva e della loro guerra. La Salmeron approfitta di questa situazione per manipolare l’avvocato e questo dà particolarmente fastidio a Liberto, che però non può fare nulla.

Genoveva inizia comunque ad avere dei sospetti sull’amnesia del marito. Tutti i dubbi vanno via, quando ascolta di nascosto una conversazione che lui ha con Ramon. E dopo averlo affrontato nuovamente, decide di credergli. Ed è in questa fase della trama che Genoveva e Felipe si lasciano andare alla passione e fanno la loro seconda luna di miele. Intanto, ad Acacias torna Santiago/Israel. Quest’ultimo inizialmente spia la Salmeron, cercando di non farsi scoprire. Dopo di che, mette in atto un folle piano.

Proprio Santiago è il rapitore che li trasporta in una tana misteriosa. Qui Felipe promette a Genoveva che farà di tutto affinché entrambi riescano a tornare a casa. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che il Becerra ammette di averli rapiti per far confessare loro di aver ucciso Marcia. Il suo obbiettivo è quello di vendicare la morte della Sampaio.

Sin da subito, confessa di essere disposto a tutto pur di raggiungere il suo scopo. E mentre i vicini di Acacias si preoccupano quando scoprono che la coppia non è mai arrivata a Salamanca, Santiago tortura Felipe per estorcere la confessione sull’omicidio di Marcia. Genoveva è costretta ad ascoltare con orrore la sofferenza del marito, senza poter far nulla.

Santiago non è solo, con lui ci sono altri uomini incappucciati. La Salmeron cerca di usare la sua posizione economica per convincere uno di loro a fermare la tortura, ma inutilmente. Il Becerra non si arrende e continua, finché non ha ciò che cerca. Ma chi sono gli altri rapitori? Ebbene sotto la maschera si nascondono Laura e il commissario Mendez!

Tutti e tre si sono uniti per smascherare una volta per tutte Genoveva! La domestica non ha più intenzione di vivere sotto le minacce della Salmeron o di chiunque altro. Proprio per questo decide di collaborare con Mendez e Santiago per farla finire in prigione. Riescono a raggiungere il loro obbiettivo? Ebbene sì!