Una Vita anticipazioni dall’8 al 14 maggio: addii e agghiaccianti scoperte

Le anticipazioni settimanali di Una Vita segnalano che Genoveva chiede ad Aurelio di fidarsi di Felipe, in quanto può davvero tirare fuori Natalia dal carcere. Più tardi, il Quesada incontra per strada Marcos e si accende tra loro una violenta lite. Infatti, si minacciano a vicenda con le pistole. Anabel riesce a impedire che lo scontro finisca nel modo peggiore. Dopo di che, il Bacigalupe discute con la figlia e decide di mandarla, per qualche giorno, in un convento. Nel frattempo, Genoveva vuole vederci chiaro sugli incubi di Natalia. In particolare, vuole capire perché nomina sempre Marcos nel delirio. Inoltre, chiede ad Aurelio di scusarsi con Marcos. Il messicano, alla fine, si scusa con il Bacigalupe, che però non accetta le sue scuse.

Miguel ormai ha scoperto che i suoi genitori non sono morti ed è sconvolto. Nonostante ciò, promette a Roberto che non li denuncerà e che per il momento non dirà nulla a Sabina. Successivamente, fa una particolare proposta a entrambi: rubare insieme la cassaforte di Marcos. Nel frattempo, Daniela entra di nascosto nella cantina del ristorante alla ricerca di prove contro gli Olmedo, ma viene colta in flagrante da Miguel. Quest’ultimo accusa la cameriera di averlo ingannato, ma lei giura di non aver mai mentito sui suoi sentimenti. Si lasciano poi trasportare dalla passione e si confessano a vicenda tutta la verità.

Nelle puntate di Una Vita in onda la prossima settimana, Miguel appare di nuovo sereno, ma il giorno dopo scopre che Daniela ha lasciato il lavoro e così anche Acacias. Non solo, viene a sapere che ha scritto per lui una lettera d’addio, attraverso la quale promette che non li denuncerà. Dopo tutto questo, Miguel mente a Marcos per farlo uscire di casa e mettere così in atto la sua rapina.

Ma il Bacigalupe torna prima del previsto e lo sorprende mentre sta tentando di aprire la cassaforte! Con la complicità di Roberto, il giovane avvocato riesce a portare a termine il furto del bottino, che dona interamente ad Alberto. A questo punto, Roberto e Sabina lasciano Acacias per raggiungere Istanbul. Anche Miguel prende la decisione di dire addio al ricco quartiere spagnolo, ma a differenza dei suoi nonni andrà in Svizzera per ritrovare i suoi genitori e Daniela.

L’intervista di Antonito finisce sul giornale e Ramon è molto preoccupato per lui. Successivamente, il giovane politico riceve una richiesta di colloquio privato dal presidente del governo Datos. Antonito è agitato per questo invito. Nel frattempo, senza sapere che Liberto sta facendo la stessa proposta a Rosina, Carmen propone a Ramon di acquistare il ristorante Nuovo Secolo dopo l’addio degli Olmedo. Si accende così una nuova lotta.

Alodia è sempre più agitata per quanto accaduto con Ignacio, poiché teme di essere incinta. Il ragazzo, però, tenta di rassicurarla affermando che non è possibile. Così, la domestica si tranquillizza un po’. Intanto, mentre Mendez risulta ancora scomparso, José Miguel decide di continuare con le indagini sul nipote da solo. Scopre, in questo modo, che sta tramando qualcosa con Florencio. Invece, Alodia fantastica su un ipotetico futuro con Ignacio, ma Casilda cerca di tenerla con i piedi per terra.

In seguito, il ragazzo si rende conto che José Miguel gli sta facendo domande troppo strane e, pertanto, evita di incontrarsi con Florencio. Intanto, Casilda incoraggia Alodia a parlare di nuovo con Ignacio dell’eventuale gravidanza. La domestica segue il consiglio della sua amica, ma capisce che se davvero fosse incinta lui la abbandonerebbe.

Più tardi, Alodia sviene di fronte a Bellita, mentre José Miguel sorprende Ignacio e Florencio a rubare ossa nel cimitero! Scopre così che il nipote è entrato nel commercio clandestino di scheletri umani. Decide subito di affrontare entrambi i ragazzi, a cui chiede di interrompere subito questi macabri affari.

Durante un allenamento di Churro Va, Servante finisce contro un muro e resta infortunato. Nonostante questo intoppo, l’ex portinaio decide che la squadra è pronta per prendere parte al concorso e così partono tutti per La Navilla del Rio. Antonito si fa convincere da Lolita e parte con lei e Moncho. Tornano tutti trionfanti da Navilla, dopo aver vinto il concorso di Churro Va.

Mendez finalmente è stato ritrovato, ma si trova in ospedale in gravi condizioni. Felipe scopre che, poco prima dell’aggressione, l’ex ispettore di Acacias aveva scritto un nome sul taccuino, quello di Soledad!